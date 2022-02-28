北京觀察／遠方有戰火…「烏心工作」成中國最流行新詞

烏克蘭戰火太令人牽腸掛肚，「烏心工作」成了中國最流行新詞。圖為北京居民26日行經俄羅斯商場的商店前。（美聯社）

這兩天中國的新流行詞，叫做「烏心工作」。這詞比較中性，意思是發生在烏克蘭 的事太令人牽腸掛肚，關注和熱議中分成的不是兩派，而是好多好多派，大家吵來吵去，哪裡還有心思工作。

還有個說法，說上周末中共中央的政治局會議，知道為3月北京 人大政協會議的定調，不會有太大的吸引力，特別加進了中央巡視、金融反腐內容，還是沒有刺激起討論，大家只關心中共中央政治局討論的「其他事項」，因為相信這回的「其他」就是俄烏之戰。

過份關注，到「烏心工作」，其結果就是波瀾起伏，以北京經濟界而言，由最初的「反美挺普」聲音最大，轉變成「反戰挺烏」聲音也不小，近日已不斷傳出，在烏克蘭的華人與留學生，因中國「反美挺普」言論，開始受到烏人攻擊，他們出來跪求別再發表那些「貼國旗」言論了。

世界觀不同，政治立場不同，引出俄烏之戰大爭論，暫時難以平息，倒是經濟學界的「烏心工作」有了點成果，因其討論到國際油價對中國的影響，討論到戰火會否燒及中國A股，討論到美元與人民幣的起伏，還討論到通膨與經濟衰落等，這些對中國都是利益相關。

而且進一步還有經濟關係和經濟利益的討論，它的大意是中國與俄羅斯 基本上就是一個送錢的生意，中國與烏克蘭則是占了大便宜的生意。

這話怎麼說呢，俄羅斯的事就不說了，帳本透過那些協議基本公開。而這中烏間的事，不是特別透明，有研究中烏經濟關係的，列出了烏克蘭對中國經濟還是有點份量，首先就是糧食。

人人都知道中國糧食自給不足，所以美國、加拿大、澳洲都是中國小麥大豆等的供給者，而印度越南則是中國進口大米的主要市場。而這回討論戰事影響，才留意到兩個打仗的國家，俄羅斯也賣小麥和大麥給中國，烏克蘭對中國來說則是玉米的重要提供者。

作為全球市場上的主要玉米出口國，烏克蘭是中國重要的玉米進口國，去年中國從烏克蘭進口玉米800多萬噸，占中國玉米總進口量近三成。除了玉米，烏克蘭還賣給中國小麥和大豆。

除了糧食，烏克蘭對中國的意義，還在於其是大陸軍事科技的重要提供者。

有人列出相關研究資料，中國從烏克蘭進口軍事武器和技術，至少有二手伊爾78加油機，T10-K艦載原型機（中國研製殲-15的原型機），I-222-25渦扇發動機，用於裝備專L-15教練機，6TD2E型大屬功率發動機，用於中國研製MBT-2000坦克；UGT-25000燃氣輪機，中國052B、052C驅逐艦的原型艦。

另外還有青海湖號補給艦、瓦良格號航母；雪龍號破冰船，PL-12空對空導彈彈頭等。

從這層意義上，中國和烏克蘭的經濟關係不深也淺。但除了戰火燒及全球，令能源和大宗商品價格急劇波動，對中國有重大影響，股市匯市受到的影響可能更直接，戰爭的起伏，必將重塑全球戰略格局，也有可能重塑全球經濟格局，那就不是糧食買賣、軍火生意那點小事了。