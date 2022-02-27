共和黨貼「激進」標籤…傑克森大法官任命 成選戰箭靶

拜登總統提名非裔女性傑克森出任大法官，可能成為期中選舉的議題。(美聯社)

拜登總統正式提名 華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)出任最高法院大法官，他與參院民主黨 人均希望兩黨能消除黨派之爭投票確認，但在兩黨分歧日深之下，困難重重，甚至牽動年底期中選舉的選情。

傑克森去年獲提命為聯邦上訴法院法官時，得到所有民主黨參議員及三名共和黨 參議員跨黨支持，然而共和黨人現在明顯對她很冷淡，部分更持批評態度，有意將她描繪成激進的法學者；共和黨一向以此來攻擊民主黨左派，這也說明了傑克森的提名戰仍然是按照黨派路線來進行。

在共和黨國會參議員裡有幾個人的態度值得留意；首先是屬溫和派的柯林斯(Susan Collins，緬因州)，當大法官布萊爾(Stephen Breyer)上月宣布今夏退休時，民主黨籍的參院司法委員會德賓(Dick Durbin)首先打電話告知她，因為她是最有可能投票支持拜登提名人者，從而達成跨黨派支持的機會。

相反，川普盟友南卡羅來納州的葛理漢(Lindsey Graham)，除了以善變著稱外，本次他提名同鄉、南卡州聯邦地院法官柴爾茲(J. Michelle Childs)落選；他去年曾投票給傑克森，但今次明顯冷淡以對。

阿拉斯加州的穆考斯基(Lisa Murkowski)是參院最溫和的共和黨成員之一，但她在聲明中表示，儘管之前曾支持傑克森任聯邦上訴法官，但不等於支持她成為大法官，因為兩者標準完全不同。

愛阿華州的葛拉斯理(Chuck Grassley)是司法委員會的最高共和黨人，幾乎肯定會反對傑克森的提名，儘管他發聲明祝賀傑克森，但有民主黨人推測，他可能會抵制投票，造成延遲確認程序。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也跟葛拉斯理一樣，不大可能投票給傑克森；他聲明中質疑傑克森在上訴法院的工作效率及自由派對她的支持；他本周初已表明認為她不合適，但承諾會讓她獲得受尊重的審查。

至於民主黨內，西維州的曼欽(Joe Manchin)因為阻止拜登的開支計畫遭到黨內不少人及自由派抨擊，外界擔心他會因此反對拜登的提名人；不過曼欽沒有表示會反對，強調提名人的品格最重要。

亞利桑納州的民主黨中間派席納瑪(Kyrsten Sinema)也表示，會根據傑克森的專業資格，以及是否忠實闡釋及維護法治來作出決定。