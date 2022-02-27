奧克拉荷馬州參議員英賀夫提前辭職 引爆共和黨卡位戰

代表奧克拉荷馬州的共和黨籍聯邦參議員英賀夫25日突然宣布辭職，接任人選預料會觸發各路人馬的激烈競爭。(美聯社)

距11月期中選舉只有九個月，代表奧克拉荷馬州 的共和黨 籍聯邦參議員 英賀夫(James Inhofe)25日突然宣布辭職，任期至2023年1月3日，預料他退任將會觸發各路人馬的激烈競爭，在共和黨內引發骨牌效應。

今年87歲的英賀夫是資深聯邦參議員，也是參院軍事委員會排名最高的共和黨人，自1994年起即代表奧克拉荷馬州擔任此職，2020年當選第五個參議員任期，原定至2024年底，但決定在任期一半便退休。

奧克拉荷馬州自1990年起就沒有民主黨人在參議員選舉中勝選；英賀夫原本沒有計畫今年辭職，但奧克拉荷馬州通過新法，他若在3月1日以後辭職，就須等到2024年才能舉行補選填補空缺；3月1日之前辭職，就可由州長任命。

英賀夫沒有在記者會現身宣布有關決定，只由首席幕僚，35歲的賀蘭德(Luke Holland)代為公布，有消息指他確診新冠病毒。

英賀夫在宣布有關決定時表態支持賀蘭德為接棒人，然而奧克拉荷馬有不少知名共和黨人，隨時會加入角逐行列，包括國會眾議員(Markwayne Mullin)及赫恩(Kevin Hern)；其他的潛在者還包括奧州眾議會前議長杉農(T.W. Shannon)、副州長平內爾(Matt Pinnell)及現正競選州司法廳長的律師莊蒙德(Gentner Drummond)。預料這將在共和黨內出現骨牌效應。

奧克拉荷馬大學政治學教授克雷斯平(Michael Crespin)預計初選會非常多人參與，因為國會參院議席很少在任期內出現空缺，因此若有競選野心，就不能放過機會。他原先估計奧州在期中選舉很平淡，但現在起了翻天覆地變化，至少在初選階段會有非常激烈的角逐。

英賀夫是一位堅定的保守派，宣布退休前夕還呼籲拜登政府對俄羅斯進攻烏克蘭作出更強有力的回應。他長期以來視全球暖化為騙局，賀蘭德在記者會上也同意英賀夫這個立場，認為這是左翼對石油和天然氣業的攻擊。

消息指出，英賀夫早在數星期前已決定退休，以便有更多時間陪伴妻子。