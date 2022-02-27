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最新民調：拜登上任首年表現 56%認為「很失敗」

編譯洪毅／綜合26日電
拜登總統就職一年多，已有過半民眾認為他做得很失敗。圖為拜登(右)與副總統賀錦麗1月份準備主持國會暴亂周年紀念活動。(歐新社)
拜登總統就職一年多，已有過半民眾認為他做得很失敗。圖為拜登(右)與副總統賀錦麗1月份準備主持國會暴亂周年紀念活動。(歐新社)

拜登總統就任甫逾一年，由全國公共廣播電台(NPR)、公共廣播電視公司(PBS)、瑪麗斯特學院(Marist College)合作的民調顯示，56%民眾認為拜登就任首年表現「很失敗」，其中通膨問題是拖累拜登支持度的絕對性首要原因。

民調顯示，56%民眾認為拜登就任首年表現很失敗，但39%認為很成功；54%民眾認為拜登並未兌現競選支票；52%民眾認為拜登雖然選前矢言團結國家，但是國家卻更為分歧；另外，只有30%認為美國正在往正確的方向邁進。

38%民眾表示，通膨問題應該要是拜登的最優先事項，比率遠高於接下來的幾項議題，即處理新冠疫情的11%、投票權法案的11%、外交政策的10%、暴力犯罪問題的10%。

由於通膨嚴重，導致在低失業率、高經濟成長且消費蓬勃的背景下，拜登在經濟方面的支持率只有36%。

這些民調係在俄羅斯入侵烏克蘭之前進行的，隨著烏俄戰雲密布，外交政策在民眾心中的重要性只會愈來愈高，況且俄國為能源大國、烏國為糧食大國，若處理不當，不但外交失分，也會讓通膨更為惡化，讓支持率繼續下探。

本民調進行的時候，只有34%民眾滿意拜登處理烏俄危機，不滿意度高達50%。

處理新冠疫情曾是拜登就任初期的強項，但是目前此議題的支持度降至不足一半的47%；另一方面，70%民眾對疫情前景持樂觀態度，固然這種心態各方面來說都是正向發展，但是如果通膨問題不解決，仍難以反轉拜登的低支持度。

拜登的支持度已足夠成為政治危機，主因是中間選民支持度大幅下滑，目前支持度僅29%，而不支持度則高達64%；而拜登2020年底能夠勝選的主因，就是得到多數中間選民支持，但是現在的民調卻顯示，許多搖擺州可能已經由藍轉紅。

拜登 民調 疫情

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