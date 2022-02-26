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愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統提名非裔女性傑克森出任最高法院大法官，在白宮舉行的提名儀式上，傑克森的女兒萊拉(左起)、丈夫派崔克．傑克森和第一夫人吉兒．拜登一起出席。(路透)
拜登總統提名非裔女性傑克森出任最高法院大法官，在白宮舉行的提名儀式上，傑克森的女兒萊拉(左起)、丈夫派崔克．傑克森和第一夫人吉兒．拜登一起出席。(路透)

獲拜登總統提名出任最高法院大法官的華府特區聯邦巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)，任命案若在參院通過，將成為美國史上首位非洲裔女性大法官，也是第一位曾經當過公設辯護人(public defender)的大法官。

傑克森的白人丈夫派崔克‧傑克森(Patrick Graves Jackson)是醫療之星喬治城大學醫院(Medstar Georgetown University Hospital)胃腸手術科主任，也是喬治城大學外科醫學副教授，擅長領域包括腹壁重建手術及疝氣手術。

傑克森與丈夫是在哈佛就讀期間認識，派崔克‧傑克森後來繼續攻讀哥倫比亞大學(Columbia University)醫學院，住院醫師實習期服務於波士頓麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)。

派崔克‧傑克森的推特發文已設為不公開，但他曾在2021年6月發文對妻子寫道：「愛情日(Loving Day)快樂！我特別感恩的是，能跟一位傑出且充滿同理心的伴侶共度人生，到今天依舊讓我神魂顛倒，理查‧洛維英與米德瑞‧洛維英(Mildred Loving)的犧牲，讓這一切變成可能。」

美國最高法院1967年裁定洛維英夫妻的黑白通婚合法化之後，6月12日成為「愛情日」。

派崔克‧傑克森有個雙胞胎兄弟威廉‧傑克森(William Jackson)，威廉‧傑克森妻子唐娜‧傑克森(Dana Little Jackson)的弟弟正是前眾院議長萊恩(Paul Ryan)。

傑克森曾任麻州聯邦區域法院法官薩瑞斯(Patti Saris)法律助理。薩瑞斯接受全國公共電台(NPR)訪問時說，派崔克‧傑克森以前在醫院值班結束後，會到法院陪伴妻子，因為他覺得妻子的工作非常神奇。

傑克森2017年3月在喬治亞大學(University of Georgia)演講時說，丈夫是家族當中第六代從哈佛畢業的校友，自己則是家族當中第二代曾經就讀大學的成員，丈夫家族可追溯到五月花號(Mayflower)之前的英國，自己的祖先則是奴隸。

手術 大法官 醫學

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