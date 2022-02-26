愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

拜登總統提名非裔女性傑克森出任最高法院大法官，在白宮舉行的提名儀式上，傑克森的女兒萊拉(左起)、丈夫派崔克．傑克森和第一夫人吉兒．拜登一起出席。(路透)

獲拜登總統提名出任最高法院大法官 的華府特區聯邦巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)，任命案若在參院通過，將成為美國史上首位非洲裔女性大法官，也是第一位曾經當過公設辯護人(public defender)的大法官。

傑克森的白人丈夫派崔克‧傑克森(Patrick Graves Jackson)是醫療之星喬治城大學醫院(Medstar Georgetown University Hospital)胃腸手術 科主任，也是喬治城大學外科醫學 副教授，擅長領域包括腹壁重建手術及疝氣手術。

傑克森與丈夫是在哈佛就讀期間認識，派崔克‧傑克森後來繼續攻讀哥倫比亞大學(Columbia University)醫學院，住院醫師實習期服務於波士頓麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)。

派崔克‧傑克森的推特發文已設為不公開，但他曾在2021年6月發文對妻子寫道：「愛情日(Loving Day)快樂！我特別感恩的是，能跟一位傑出且充滿同理心的伴侶共度人生，到今天依舊讓我神魂顛倒，理查‧洛維英與米德瑞‧洛維英(Mildred Loving)的犧牲，讓這一切變成可能。」

美國最高法院1967年裁定洛維英夫妻的黑白通婚合法化之後，6月12日成為「愛情日」。

派崔克‧傑克森有個雙胞胎兄弟威廉‧傑克森(William Jackson)，威廉‧傑克森妻子唐娜‧傑克森(Dana Little Jackson)的弟弟正是前眾院議長萊恩(Paul Ryan)。

傑克森曾任麻州聯邦區域法院法官薩瑞斯(Patti Saris)法律助理。薩瑞斯接受全國公共電台(NPR)訪問時說，派崔克‧傑克森以前在醫院值班結束後，會到法院陪伴妻子，因為他覺得妻子的工作非常神奇。

傑克森2017年3月在喬治亞大學(University of Georgia)演講時說，丈夫是家族當中第六代從哈佛畢業的校友，自己則是家族當中第二代曾經就讀大學的成員，丈夫家族可追溯到五月花號(Mayflower)之前的英國，自己的祖先則是奴隸。