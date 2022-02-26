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傑克森任大法官 6年前女兒曾為她寫「推薦信」給歐巴馬

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統提名華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉．傑克森出任大法官，她是首位被提名出任這個職位的非裔女性。(美聯社)
拜登總統提名華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉．傑克森出任大法官，她是首位被提名出任這個職位的非裔女性。(美聯社)

2016年，一名11歲小女孩親筆寫信給當時總統歐巴馬，力薦她正在當聯邦法官的母親出任最高法院大法官；六年後，這名小女孩的母親有了另一次機會。拜登總統25日在白宮宣布，提名華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉．傑克森(Ketanji Brown Jackson)出任聯邦最高法院大法官。

「親愛的總統先生，」小女孩萊拉(Leila Jackson)當年在信中寫道：「她堅定誠實，從不違背承諾；她努力忠貞，從無虛言；我認為她會成為偉大的最高法院大法官。」

那年，歐巴馬的確注意到傑克森，但後來決定提名聯邦上訴法院法官加蘭德(Merrick Garland，現任司法部長)接替去世的保守派大法官史卡利亞(Antonin Scalia)，提名案在參院遭共和黨反對、擱置任命聽證。

現在，今年51歲的傑克森成為拜登提名首位非裔女性大法官人選，即將退休的大法官布萊爾(Stephen Breyer)。哈佛大學及法學院畢業的她，1999年曾任布萊爾法律助理一年；昔日她獲提名聯邦法官時，布萊爾毫不猶豫地為她背書；據稱，官員那時為提名傑克森致電布萊爾，他在電話裡就直率地說：「雇用她」。

傑克森的法律背景與當前多位大法官相似，但其公設辯護人經歷讓她與眾不同，尤其是拜登非常重視自己提名的其他聯邦法官有刑事辯護和民權工作資歷。

傑克森去年才從聯邦初審法院法官職位，晉升至華盛頓特區巡迴上訴法院法官，三位現任大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、湯瑪斯(Clarence Thomas)和首席大法官羅伯茲(John Roberts)，都曾在同一上訴法院任職。

去年巡迴上訴法院法官提名時，傑克森以53票對44票獲參院確認，贏得三位共和黨人支持：葛理漢(Lindsey Graham)、柯林斯(Susan Collins)和穆考斯基(Lisa Murkowski)。傑克森與共和黨前美國眾院議長萊恩(Paul Ryan)之間還有姻親關係。對拜登來說，大法官提名人獲共和黨支持很重要。

傑克遜生於華盛頓特區，在邁阿密長大。她將自己對法律的興趣，溯至幼稚園時期常和當時就讀法學院的父親一起坐在餐桌旁，她畫圖，父親讀法律書。她父親後來成為郡學區委員會律師，母親曾任高中校長；弟弟比她小九歲，曾在陸軍服役，曾被派往伊拉克，現在是律師。

高中時代，她是學生會長和辯論冠軍。她在哈佛修習政府學，參與戲劇和音樂劇，遇到現在是外科醫生的丈夫帕翠克·傑克遜(Patrick Jackson)，兩人在1996年結婚，育有兩個女兒；當年寫信向歐巴馬力薦母親的小女兒萊拉目前是高中生，大女兒塔利亞(Talia)是大學生。

大法官 提名 拜登

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