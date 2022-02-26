主張「總統不是君王」 傑克森曾擋川普遞解無證客

華府特區 聯邦巡迴上訴法院法官傑克森25日獲拜登總統提名為下一位大法官人選，多年來她認定總統不是君王，總統的高層幕僚不得豁免國會傳喚；就移民方面，她曾反對前總統川普 加快把非法移民 遞出境的做法；傑克森另支持公務員組成工會，就工作條件方面與公家機構討價還價。

美聯社25日報導，2019年眾院想傳喚前白宮法律顧問麥甘恩(Donald McGahn)作證，想了解他對川普據稱千方百計，想阻止前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查俄羅斯干涉2016年大選一事，知情到什麼地步；川普則宣稱自己的親信顧問包括麥甘恩獲有完全保護，不必出席國會作證。

傑克森2019年11月發表長120頁的意見書，駁斥川普論調，她主張「總統可不是君王」；傑克森立場與眾院民主黨相同，認為美國公民可不是總統的臣民，不受血統或忠君原則拘束，總統與高官也無權控制人民命運。

川普政府本計畫加快遞解無證客的動作，不管他們是何時、何地被捕；此舉2019年曾短暫遭傑克森擋下；傑克森裁決書專注於政府是否遵循「行政程序法」(Administrative Procedure Act)，法條旨在強迫行政當局採用新政策時，其決定必須條理清晰、解釋得宜。

傑克森指出，國土安全部顯然沒考慮已在美國生活兩年以上的無證客，遭逢擴大遞解出境，其生活、家人的生活會碰到的影響。

傑克森出任華府巡迴上訴法院法官，首次發表意見書便支持公務員組織的工會，得挑戰川普時代的法規；該法規讓公家機構要改變職場條件變得更容易。

2020年，聯邦勞動關係局(FLRA)變動1980年代便設置的法規，認為變更勞動條件「影響重大」時，才需與勞方協商；但三名巡迴上訴法院法官一致達成判決，由傑克森撰寫18頁裁決書，指FLRA揚棄已有35年歷史的舊有法規，主張影響重大時才與勞方協商，此決定實為「獨斷、反覆無常」。