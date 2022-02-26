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51歲非裔女法官傑克森 獲拜登提名出任大法官

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統(左)25日宣布提名華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉．傑克森(右)出任聯邦最高法院大法官。(Getty Images)
拜登總統(左)25日宣布提名華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉．傑克森(右)出任聯邦最高法院大法官。(Getty Images)

拜登總統25日宣布，提名華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉．傑克森(Ketanji Brown Jackson)出任聯邦最高法院大法官；他表示，「太久了，我們的政府和法院一點都不『美國』」。

拜登讚正直：將鼓勵所有年輕人

拜登表示，傑克森將為最高法院帶來獨立性與正直不屈，提名傑克森將鼓勵所有年輕人，有一天他們也能在最高殿堂為美國服務；傑克森則說，美國是希望和民主的最偉大燈塔。

傑克森將接替已宣布今年夏天要退休的自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)，拜登此時的提名雖不會改變高院六席保守派大法官和三席自由派大法官的生態，但在期中選舉之前完成提名，可避免若共和黨奪回參院多數會使最高法院進一步右傾。

拜登說，傑克森是公認的共識創建者，也是傑出的法學家；透過這項提名，美國應當擁有一個反映卓越的才能和偉大的最高法院。

若順利通過提名，傑克森將成為美國史上首位非裔女性大法官、第三位非裔大法官；她曾任公設辯護人、律師、聯邦法院法官和聯邦巡迴上訴法院法官，法學服務資歷相當完整。

華爾街日報報導，傑克森去年6月才出任巡迴上訴法院法官，時間太短沒有機會就槍枝管制、墮胎等重要憲法議題發表看法，根據她八年多擔任聯邦法院法官的經驗看，傑克森的自由派立場相當堅定。

通烏門事件 她曾寫「總統不是國王」

傑克森2019年裁定前總統川普的白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)須到國會作證，協助國會調查「通烏門」，傑克森當時在判決書寫下：「總統不是國王」；同年，她封殺政府加速遣返非法移民的政策，不過這項判決事後遭到巡迴上訴法院推翻。

拜登在白宮介紹傑克森時，敦促聯邦參院司法委員會盡速審查這項人事案，一般認為，在民主黨恰好掌握51票相對多數的狀況下，傑克森的人事案應能順利通過。

參院司法委員主席德賓(Richard Durbin)立下在4月8日復活節國會休會前，通過任命案的目標，並表示最快下月舉行任命聽證會。

傑克森今年51歲，畢業於哈佛大學法學院，曾為布萊爾的助理，她的白人丈夫派崔克．傑克森(Patrick Graves Jackson)曾就讀於哈佛，如今是喬治城大學醫院的外科醫師。

拜登 提名 大法官

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