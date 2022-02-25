繼阿富汗撤軍 外交危機又成拜登政策焦點

自從去年美國自阿富汗撤軍引發混亂後果之後，拜登 總統試圖把執政方向拉回以內政項目優先，把新冠肺炎疫情、通膨高漲列為首要議題；然而，俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)對烏克蘭 開戰，讓外交危機再次成為拜登政策核心話題。華爾街日報分析，拜登在國際社會的領導力受到考驗，對內則面臨民意分歧，民眾對於美國應如何因應區域衝突、可能承擔哪些代價，看法不一。

民主、共和兩黨領袖都曾表態堅定支持烏克蘭，但拜登偶爾也受到來自兩黨的壓力，主張美國立場應更加強硬才是。兩黨都有部分人士提出警告，美國應該慎重行事，避免過度捲入烏克蘭危機。

報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭的時間點，剛好是拜登上台後的困難時期，重大內政計畫在國會卡關，施政滿意度節節下滑。拜登說，已經採取預防措施，避免對俄羅斯的制裁讓美國經濟受到波及，但拜登22日坦承，美國通膨創下40年新高之際，民眾可能還是會感受到某些影響。

歐亞集團(Eurasia Group)總裁布雷默(Ian Bremmer)指出，拜登面臨的國內問題包括食物漲價、能源上漲，還有網路駭客攻擊及供應鏈危機等。

總統大選期間，身為候選人的拜登在政見中主打擁有數十年外交政策經驗，將結合民主國家對抗獨裁政權威脅；烏克蘭緊張情勢升溫之際，拜登派遣部隊增加北大西洋公約組織(NATO)防禦實力，並與盟邦分享有關俄羅斯在烏克蘭周邊活動的情資。

分析指出，民眾將如何看待拜登對俄羅斯的回應，目前仍是未知數。前總統布希(George W. Bush)任內的白宮發言人、共和黨選舉顧問佛萊謝(Ari Fleischer)指出，俄羅斯入侵烏克蘭可能在美國民意之間造成些許凝聚效果，民眾看到電視新聞報導的各種恐怖景象之後，將出現仇俄心態。

報導指出，在內政方面，拜登當務之急仍是完成最高法院新任大法官提名，並讓支出法案在國會通過。至於外交危機是否將導致兩黨國會議員正在磋商中幾項法案胎死腹中，則有待進一步觀察。

外交政策通常不是美國選民投票時的主要考量，目前民眾最關心的議題仍是疫情及經濟。民主黨民調專家霍威特(Jeff Horwitt)説，外交危機並不是一般美國民眾投入大量時間與精力的議題，在民眾所理解的認知當中，普遍不希望美國捲入其中。