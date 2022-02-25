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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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對俄祭第二波制裁 拜登：普亭是侵略者，得承受後果

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統24日宣布對俄羅斯的第二波制裁，他說，「普亭是侵略者，普亭選擇開戰，他和他的國家要承受後果」。（美聯社）
拜登總統24日宣布對俄羅斯的第二波制裁，他說，「普亭是侵略者，普亭選擇開戰，他和他的國家要承受後果」。（美聯社）

俄羅斯總統普亭發動特殊軍事行動，進攻烏克蘭，拜登總統24日說，「普亭是侵略者，普亭選擇戰爭，他和他的國家就得承受後果」。

美國祭出更多金融制裁以及敏感科技的出口管制，白宮副國家安全顧問辛赫(Daleep Singh)表示，此前與歐盟、日本和台灣等夥伴密切協調過。

「制裁立竿見影」，國務卿布林肯(Antony Blinken)接受美國廣播公司(ABC)時說，制裁從俄羅斯的貨幣和市場，快速蔓延到整體經濟、募資能力以及和全球的交易活動，痛苦也會與日俱增。

被問到遇空襲的烏克蘭首都基輔會不會在24小時內陷落，布林肯說，俄國試圖將基輔置於危險境地，且他確信「俄羅斯試圖推翻烏克蘭現任政府」。

拜登24日在白宮答覆記者提問時表示，「我沒有低估普亭(Vladimir Putin)」，普亭對烏克蘭的野心大得很，他想重建蘇維埃聯邦，這與世界其他國家的立場相悖。

拜登宣布對俄羅斯的第二波制裁，點名更多俄羅斯銀行和普亭親信作為制裁對象。

制裁不包括普亭本人

美國一直放在制裁選項中的跨國支付系統「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)，不在這波制裁範圍內，俄羅斯暫時逃過被踢出SWIFT的命運，拜登加碼制裁俄國重要人士，也不包含普亭本人。

拜登表示，制裁俄羅斯主要銀行的效果和將俄羅斯踢出SWIFT是一樣的，前者效果甚至更大，SWIFT一直都在制裁選項中，之所以這波沒制裁，是因歐洲國家有疑慮。

另外，拜登說，制裁普亭本人仍在選項中，拜登數度迴避記者提問，不說明為何現在不制裁。

拜登表示，現在是全球自由的危險時刻，若俄羅斯執迷不悟，美俄關係將完全破裂，普亭將被國際社會所遺棄。

拜登說，現在沒打算和普亭對話，也沒打算告訴記者，是否會敦促中國加入西方陣營，共同孤立俄羅斯以阻止侵略。

拜登表示，北約25日將邀請全體會員國舉行峰會，30個盟國會齊聚一堂討論下一步動作，並強化北約的方方面面。

美增派7000美軍赴德

在拜登談話的同時，美聯社報導，美國政府23日驅逐俄羅斯駐美大使館第二號外交官(公使銜參贊)，匿名官員表示，這次行動與俄羅斯侵略烏克蘭無關，而是報復俄羅斯在本月中旬驅逐美國駐俄大使館副館長。

有線電視新聞網(CNN)報導，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)已下令增派7000美軍前往德國，作為北約軍事應對的一環；資深官員表示，這將會是一支兼具能力和執行力的裝甲旅戰鬥部隊，他們會進駐德國，強化北約防衛並抵禦俄羅斯侵略，預計近日就會就位。

俄羅斯總統普亭24日揚言，任何試圖介入俄羅斯和烏克蘭衝突的國家，將承受「從未見過...
俄羅斯總統普亭24日揚言，任何試圖介入俄羅斯和烏克蘭衝突的國家，將承受「從未見過的後果」。（歐新社）
因應俄羅斯全面進攻烏克蘭，美增派7000美軍赴德國，維護北約國家的安全。（美聯社...
因應俄羅斯全面進攻烏克蘭，美增派7000美軍赴德國，維護北約國家的安全。（美聯社）

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