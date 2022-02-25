難民潮、經濟戰…普亭出兵 全球安穩日子不復返

俄羅斯一名工人在油管前工作，俄烏開火嚴重影響能源市場。(美聯社)

當普亭下令出兵烏克蘭 後，世界大部分地區都意識到歐洲將爆發全面戰爭，數以億計的人都想知道這場衝突將如何影響他們的生活；顯而易見地，西方國家制裁俄羅斯 經濟的措施已在全球發酵，能源開支將漲得更厲害，供應鏈放緩也將衝擊消費者；俄羅斯會發動網路攻擊、新的難民危機將需要國際援助；更重要的是，自冷戰結束以來，西方相對平靜的時代即將結束。

首先是北約派出更多軍隊；北約24日宣布向其東翼增援，加入美國已派往東歐及波羅的海的6500名美軍；北約在聲明中說，正在向北約東部部署更多的防禦性陸地和空中力量，以及更多的海軍設施。

美國則會在歐洲重新部署約1000名士兵，其中800名美軍正從義大利移往波羅的海地區；20架阿帕奇直升機將從德國前往波羅的海，12架從希臘前往波蘭。此外8架 F-35 戰鬥機正從德國前往立陶宛、愛沙尼亞和羅馬尼亞。

中央情報局將會評估向烏克蘭提供何種援助，如在俄羅斯控制地區出現抵抗，中情局可向游擊隊提供情報甚至武器。

其次是美國及歐洲進一步制裁俄羅斯；拜登24日宣布對俄羅斯實施「更嚴厲制裁」，這比本周初所宣布的更為嚴厲，包括將俄羅斯的大型國有銀行列入列入財政部「管制名單」(SDN List)內，切斷俄羅斯銀行與世界大部分地區的商業和交易。

拜登22日宣布將俄羅斯兩家銀行VEB及PSB 實施這種制裁，但都是政策性銀行，如將制裁擴大至俄羅斯最大的兩家商業銀行 Sberbank 及 VTB影響更大；儘管美國暫未準備切斷所有俄羅斯銀行與環球銀行金融電信協會(SWIFT)聯繫，把俄羅斯踢出全球銀行支付系統，但也會阻止俄羅斯任何涉及美元的交易。到24日下午，俄羅斯股市已下跌近 40%。

第三是全球國際體系出現變化；對全球大多數國家來說，目前還在確定俄羅斯入侵烏克蘭是否已破壞了它是國際體系的合法成員。

美國在聯合國安全理事會提出譴責俄羅斯侵略和捍衛烏克蘭主權的決議，然而俄羅斯是安理會常任理事國，擁有永久否決權，這樣的決議肯定不會通過。

外交談判解決烏克蘭的大門是否關上，目前不得而知，可以預計的是，烏克蘭的難民潮將令歐洲更加動盪。