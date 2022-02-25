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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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歐足聯緊急會議 普亭故鄉聖彼得堡 恐難辦歐冠決賽

編譯孫梁／綜合報導
義甲拿坡里對西甲巴塞隆納，開踢前雙方球員舉起「STOP WAR」布條。（歐新社）
義甲拿坡里對西甲巴塞隆納，開踢前雙方球員舉起「STOP WAR」布條。（歐新社）

歐洲足協聯盟(UEFA)25日將舉行特別會議，討論俄羅斯入侵烏克蘭帶來的地緣政治危機，預計將正式決定剝奪聖彼得堡5月28日舉辦歐洲冠軍聯賽歐冠杯決賽的主辦權。

聖彼得堡也是俄總統普亭的故鄉，歐洲足聯24日發表譴責俄羅斯的聲明，稱「歐足聯與國際社會一樣嚴重關切歐洲安全局勢的發展，強烈譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭。我們堅定聲援烏克蘭足球界，隨時準備向烏克蘭人民伸出援手。」

烏克蘭足協也呼籲取消在俄羅斯舉辦的歐冠決賽，要求暫停所有俄羅斯俱樂部和國家隊參加國際比賽。

歐洲冠軍聯賽是UEFA主辦的年度足球比賽，代表歐洲俱樂部足球最高榮譽，也是獎金最高的足球賽事和體育賽事之一，估計每屆賽事約有超過10億電視觀眾觀看。

俄羅斯對烏克蘭展開攻擊後，英國政府和球迷團體便呼籲停止在聖彼得堡舉辦歐冠決賽，決賽的體育場是由俄羅斯國有能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)贊助。

Gazprom公司也是德國乙級俱樂部沙爾克(Schalke)的主要贊助商；沙爾克俱樂部24日表示，他們的球衣將去除Gazprom公司的標誌。

Gazprom公司的一名高管被美國宣布制裁後，退出了沙爾克俱樂部的監事會；Gazprom公司自2006年以來一直是沙爾克的贊助商，曾為2011年歐洲冠軍聯賽的半決賽提供資助；批評者說，沙爾克被用來在德國宣傳建造北溪二號的Gazprom公司。

Gazprom公司對歐足聯的贊助也受到檢視，其品牌在本周舉行的第16輪冠軍聯賽中是否出現，將受到關注。

但在俄羅斯開始空襲和砲擊烏克蘭的城市與軍事基地以及坦克越過邊境前，歐足聯高層一直沒有對取消在聖彼得堡舉行歐冠決賽的呼籲做出正面回應。

俄羅斯是在北京冬奧剛閉幕就發動對烏克蘭的攻擊，國際奧委會強烈譴責俄羅斯政府違反奧林匹克的休戰精神。

俄羅斯過去14年三度違反奧林匹克休戰精神，2008年北京夏季奧運會開幕之際曾就南奧塞提亞共和國問題與喬治亞共和國開戰，2014年索契冬奧會閉幕後吞併了烏克蘭的克里米亞半島。

俄羅斯 烏克蘭 足球

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