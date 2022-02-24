加州人民車隊前進華府 11天長征 近百車集結

「人民車隊」23日自加州出發，浩浩蕩蕩，在加州公路上，前往華府。(Getty Images)

受加拿大反新冠疫苗 卡車司機抗議鼓舞，美國由數十輛卡車、皮卡和露營車組成的車隊23日從加州出發，前往華府 ，抗議拜登政府的抗疫措施，讓華府如臨大敵；國防部已批准部署700名不攜武的國民兵 進駐華府，因應下周開始的卡車示威行動。

「人民車隊」出發華府抗議聯邦政府的強制防疫措施。(美聯社)

預計11天長征 跋涉逾2500哩

至少24輛18輪卡車，50多輛皮卡和露營車駕駛自發集結，23日從加州洛杉磯東北部約80哩的阿德蘭托市(Adelanto)出發，預計經11天、跋涉逾2500哩，抵達環繞華府的環城公路(Beltway)，訴求解除疫苗和口罩強制令。

來自內華達州的61歲卡車駕駛柯曼(Ron Coleman)說：「這是我們的自由、人權，我們受夠了」，車隊另將訴求終結政治人物賴以實施防疫措施的緊急權力。

國防部22日晚表示，國防部長奧斯丁(Lloyd Austina)已同意華盛頓特區市政府與國會警察增派國民兵的要求。

700國民兵進駐華府 管制交通

「人民車隊」支持者在加州集會，歡送車隊出發前華府。(歐新社)

國防部表示，華府400名國民兵和從各州調來的300名國民兵，3月7日前會協助管制華府交通；國民兵不會攜帶武器、參與執法活動，也不會監控國內活動。

加拿大卡車司機群起抗議加國政府的疫苗接種規定後，美國卡車司機決定效法，卡車司機透過「人民車隊」(People's Convoy)、「美國卡車自由基金」(American Truckers Freedom Fund)等線上論壇串聯，討論各不相同的出發地點、日期和路線。

部分車隊訂3月1日在拜登總統發表國情咨文當日抵達，其他車隊隨後跟上。

這些車隊可能仿效加拿大卡車司機的作法，阻塞交通要道；加拿大的卡車隊伍阻礙美加邊境與渥太華要道，加國警方上周強勢執法，逮捕百餘人。

尚不清楚美國卡車車隊是否會影響華府交通，「人民車隊」聲明指出，車隊「不會完全進入華府」；部分主辦單位也表示，計畫迅速穿越市區街道，但會阻擋環城公路。

車隊促解除口罩和疫苗強制令

「人民車隊」23日自加州出發，朝首都華府進軍，抗議聯邦政府的強制防疫措施，支持者高聲歡送車隊。(美聯社)

美國卡車車隊訴求立刻解除口罩強制令和疫苗要求，「美國卡車自由基金」官網寫道，該組織抗議「聯邦政府不明確、違憲且越權的舉措」。

新冠疫苗已證實能有效對抗病毒，避免染疫重症，高品質的口罩也能降低染疫風險，但保守派社群向來反對政府的強制防疫規定。

「人民車隊」統籌藍迪斯(Mike Landis)在官網發布影片表示，新冠疫苗「未經驗證」，但尊重個人的接種選擇。

藍迪斯表示，車隊歡迎所有車輛加入，首要之務是要求拜登解除國家緊急狀態，「我們希望這個政府恢復憲法，我們不想生活在共產主義般的集權國度，像現在這樣」。