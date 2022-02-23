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Omicron亞型BA.2占全球病例3成 防疫鬆綁為時過早？

編譯林梅婕／綜合23日電
美航空旅行戴口罩規定將於3月18日到期，是解禁或持續防疫，意見不一。（Getty Images）
美航空旅行戴口罩規定將於3月18日到期，是解禁或持續防疫，意見不一。（Getty Images）

新冠疫情漸緩，各國開始放寬防疫限制之際，專家最近發現，變種病毒Omicron亞型變異株BA.2近來悄悄擴散，已占全球確診病例的三分之一以上，因此擔心就此放寬限制可能引爆下一波危機；而美國航空業公會也出面呼籲，若3月中就放寬機上強制戴口罩的規定，恐怕為時過早。

「我們必需觀察疫情升起和退卻的速度」，世衛(WHO)流行病學者范科霍芙(Maria Van Kerkhove)說：「當確診人數出現下降的趨勢時，我們也要觀察下降的速度是否趨緩，還是其實是另一波上升的趨勢。」

聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據指出，截至2月12日當周，BA.2感染者只占全美病例的3.9%；但不同於歐洲其他國家，同樣截至2月中旬，BA.2在丹麥確診案例的比率就占92%。

美航空旅行戴口罩規定將於3月18日到期，是解禁或持續防疫，意見不一。（Getty...
美航空旅行戴口罩規定將於3月18日到期，是解禁或持續防疫，意見不一。（Getty Images）

根據目前的研究，與去年11月在南非爆發的Omicron主變異株BA.1相比，BA.2的傳染力又增強30%，使得2月BA.2在南非的確診比率也占高達82%；截至22日，全球共享流感數據倡議組織(GISAID)的統計中，BA.2已占樣本數的35%。

民眾最擔心的不外乎是BA.2持續擴散是否影響政府的防疫政策，已於2月1日撤除防疫限制的丹麥表示，經過觀察，BA.2並未造成新冠病歿人數的成長。

然而，世衛官員們認為應持續對BA.2保持警戒，並以日本為例，日本醫師會(Japan Medical Association)會長中川俊男(Toshio Nakagawa)就表示，該國近日出現BA.2確診率成長的趨勢，防疫管制仍有持續的必要。

另外，據聯邦運輸安全局(TSA)的規定，3月18日起將取消機上強制口罩令，引發全美最大空服員工會「空服員協會」(Association of Flight Attendants)強力反對，並在22日發聲明強調：「維護機上安全的規定應該包括戴口罩。」

不過TSA發言人派翠莎·曼查(Patricia Mancha)在同日稍晚回應說，當局不會改變決定。

美航空旅行戴口罩規定將於3月18日到期，是解禁或持續防疫，意見不一。（Getty...
美航空旅行戴口罩規定將於3月18日到期，是解禁或持續防疫，意見不一。（Getty Images）

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