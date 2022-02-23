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打莫德納或輝瑞 2劑疫苗隔8周 男可防心肌炎

編譯陳韻涵／綜合23日電
CDC22日表示，接種輝瑞或莫德納新冠疫苗者，等八周再打第二劑，可降低罹患心肌炎的機率。(Getty Images)
CDC22日表示，接種輝瑞或莫德納新冠疫苗者，等八周再打第二劑，可降低罹患心肌炎的機率。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)22日表示，接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠疫苗者，等八周再打第二劑，可降低罹患心肌炎的機率，也能延長保護力，尤其是12歲到39歲的男性；CDC數據顯示，新冠疫苗對抗病毒的保護力隨時間減弱，致完全接種者染疫、住院和病歿人數增加。

CDC推動疫苗接種14個月後，全美已有73%的12歲以上以民眾接種兩劑疫苗。

CDC在22日修改疫苗接種指南，呼應延長接種間隔可增強保護力的研究發現，12歲到64歲的人都會受惠，尤其是12歲到39歲的男性，但免疫力弱、65歲以上和染疫重症高風險群體不適用八周間隔。

范德堡大學醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)說，CDC此舉合理，疫情初期人們大量病逝，我們想盡快讓民眾接種以遏止疫情。

當時疫苗製造商與政府專家同意，輝瑞間隔三周施打，莫德納間隔四周。

大多數年輕人和部分年輕男性接種兩劑疫苗後，出現心臟肌肉細胞發炎的副作用；CDC表示，18歲到39歲的男性，接種第二劑後出現此副作用的比率為每100萬人中，莫德納68人，輝瑞47人。

夏夫納說，若有人考量副作用而不打第二劑，也不會打補強針，「但已有可靠數據顯示，兩劑加補強針能有效避免重症」。

另外，法國製藥業巨擘賽諾菲(Sanofi)和英國葛蘭素史克(GSK)以傳統方式製造的新冠疫苗，對抗染疫輕症到重症的效能達75%，第三階段臨床試驗以有症狀染疫者為實驗對象，效能為58%。

賽諾菲與葛蘭素史克表示，此疫苗可與其他疫苗搭配，作為補強針給18歲到30歲的人接種。

CDC表示，新冠疫苗對抗新冠病毒的效果仍佳，但隨著接種時間拉長、效能遞減，以及Delta與Omicron變種毒株出現，疫苗保障接種者不被感染、住院和死亡的時間縮短。

CDC22日表示，接種輝瑞或莫德納新冠疫苗者，等八周再打第二劑，可降低罹患心肌炎...
CDC22日表示，接種輝瑞或莫德納新冠疫苗者，等八周再打第二劑，可降低罹患心肌炎的機率。(Getty Images)

疫苗 CDC 莫德納

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