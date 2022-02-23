外帶餐點回家 隔夜再吃剩菜…19歲學生染病截肢

外帶餐點示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自Pexels)

新英格蘭 地區一名19歲學生去年從一間中餐館外帶，隔夜再吃剩食，卻因保存不當而滋生細菌，導致他吃下肚後引發敗血症、壞疽和多重器官衰竭，最終截除雙腿膝蓋以下和十根手指頭；醫師表示，細菌會在長溫環境迅速孳生，最好別吃剩食，若要繼續食用也要冷藏或冷凍保存。

著名醫學 期刊「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)報告中，以「JC」代稱這名男性病患。

「每日郵報」(Daily Mail)報導，JC從一間中餐館外帶雞肉、米飯和拌麵，隔夜又再吃這些剩食，沒想到吃完後馬上嘔吐，感到畏寒、全身發抖、呼吸困難、頭痛、視力模糊且胸痛，當他的皮膚開始發紫後，室友趕緊將他送往當地醫院掛急診。

JC的室友也吃了相同的食物，但只吐了一次就沒事了。

到院後，醫師發現JC「皮膚慘白、焦慮且相當苦惱」，高燒華氏105度，心跳達每分鐘166下。

期刊指出，JC到院數小時後，呼吸情況惡化，開始出現不自然的蒼藍症現象，這是指皮膚表面的血管缺氧後的血紅蛋白，使皮膚或黏膜呈現青色。

醫生給予JC靜脈注射和氧氣，但JC的情況卻仍持續惡化，血壓掉到70毫米汞柱，脈搏微弱；第一間收治的醫院醫師遂派直升機，將他轉送麻州 總醫院。

麻州總醫院的醫生診斷JC罹患敗血症，這是流行性腦膜炎引發身體對抗感染的激烈反應。

公衛資料顯示，流行性腦膜炎是細菌引起的疾病，透過唾液，咳嗽或擤鼻涕的飛沫傳染，親密接觸，住在相同的環境或共用餐具、共享食物也會造成細菌傳播。

流行性腦膜炎導致JC肝衰竭和血栓，併發壞疽；壞疽是指因感染、血栓或其他原因缺乏血液循環，造成身體組織壞死和腐爛的症狀。

最終，19歲的JC兩腿膝蓋以下截肢，十支手指頭也全數截肢保命；他接受抗生素治療後已恢復，他的遭遇最近在網路上爆紅。

網路醫生網站(WebMD)指出，細菌會在室溫環境迅速孳生，最好將所有剩食放進冰箱或冷凍保存，但不清楚JC食用之前是如何保存這些剩食。