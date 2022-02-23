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福斯主播卡夫托 2度染疫住進加護病房…「疫苗救了我一命」

記者顏伶如／綜合報導
福斯新聞網知名主播卡夫托二度確診新冠，他說第二次感染後，症狀嚴重幾乎喪命。(美聯社)
福斯新聞網知名主播卡夫托二度確診新冠，他說第二次感染後，症狀嚴重幾乎喪命。(美聯社)

請病假多時的福斯新聞網(Fox News)資深主播卡夫托(Neil Cavuto)21日晚間恢復亮相，在節目中對觀眾說，因為再次感染新冠病毒而住院數周，二度染疫病情嚴重，差點喪命；卡夫托是福斯新聞網極少數公開支持接種新冠疫苗的人。

63歲的卡夫托先天免疫功能缺陷，1980年代接受癌症治療，1997年被診斷患有多發性硬化症(multiple sclerosis)，2016年曾接受心臟手術；他去年10月發表聲明證實病毒檢測結果呈現陽性，並說幸好打了疫苗，才保住一命。

相較於去年第一次染疫時病情相對輕微，卡夫托在21日節目中說，這次狀況就嚴重很多，因併發肺炎，「在加護病房住了一陣子」。

他說：「這次狀況很艱難。某些觀眾可能希望我乾脆一了百了，你們的願望差點成真；很抱歉讓你們失望。」

卡夫托表示：「且讓我表明，醫師跟我說，如果我沒打新冠疫苗，今天就不會在這裡了。」

他形容：「這回的狀況真的很嚇人。有多嚇人？我只能說，就像龐德羅莎餐廳(Ponderosa)自助餐時段裡，上等肋條突然缺貨那般嚇人。就是那麼恐怖。」

對於外傳接種新冠疫苗反而導致染疫，卡夫托也提出反駁。

他說，再次感染病毒並不是因為疫苗的緣故。他說，因為曾經得過癌症，現在患有多發性硬化症，現在是全美人口3%的免疫功能脆弱族群之一，就算打了疫苗也無法得到完整的保護效果。

疫苗 癌症 手術

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