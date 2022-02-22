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冬奧選手未被中國監控? 專家：目前斷言還太早

編譯柯立偉／綜合21日電

本屆冬奧賽事開始前，西方各國政府不斷警告赴中國參賽的選手參賽期間盡量不要使用個人電子設備，以免中國政府駭進裝置追蹤，若有需要使用電子設備，可考慮一次性使用的手機；然而，聽從政府建議的選手不多，多數人嫌麻煩都沒有換自己的電子產品；專家表示，目前斷言中國是否追蹤選手在中國使用的設備還太早。

加拿大籍單板滑雪運動員麥莫里斯(Mark McMorris)說：「老實講，我在中國12年了，不覺得自己是個多重要的人物，值得中國政府來追蹤我的手機；如果我今天是個外交官，我或許會關機，但我不是。」

事實上，資安問題一直是中國與西方國家間重要的意見分歧點；西方國家指控中國政府利用網軍、駭客侵入各國重要機構獲取資訊，但北京對此否認到底，總部位於維吉尼亞州的資安公司麥迪安(Mandiant)也表示，目前沒有任何跡象顯示中國有對赴華的選手、媒體或政要的個人資訊設備進行追蹤。

不過，麥迪安公司資安部門主管里德(Benjamin Read)指出，目前還不能確定中國政府有沒有追蹤；他說：「大多數的危害都是發生在追蹤後數周甚至數個月，所以現在說中國政府究竟有沒有追蹤還太早；不過當然也可能中國政府只在他們留在中國期間內進行追蹤，當他們回家，這些追蹤不會持續，所以我們也無從查起；因此建議回國後還是要更改手機密碼，畢竟並不是所有駭客入侵都有跡可循，多一分防範總是沒錯。」

中國政府究竟是否有對赴中國參賽、採訪的選手及媒體進行資安監控目前還尚不能定論，不過中國政府本身就以嚴格的網路管制聞名；許多西方國家人民習以為常的谷歌(Google)、臉書(Facebook)、推特(Twitter)、Instagram、YouTube等網站在中國都禁止使用；雖為因應本次冬奧大量外籍選手入境，允許選手裝設專用SIM卡以連上外國網站，但出於資安疑慮，許多選手並未使用，而是事先載好VPN軟體，方便到中國後隨時「翻牆」。

資安 手機 駭客

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