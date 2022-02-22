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龐培歐下周訪台 會蔡英文、賴清德 公開談話必觸及兩岸

本報系記者／台北連線報導
美國前國務卿龐培歐訂3月2日至5日訪台。圖為龐培歐去年11月在維吉尼亞州自由大學發表演說。(美聯社)
美國前國務卿龐培歐訂3月2日至5日訪台。圖為龐培歐去年11月在維吉尼亞州自由大學發表演說。(美聯社)

台灣外交部21日宣布，美國前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)訂3月2日至5日訪台，期間會晤蔡英文總統、接受副總統賴清德款宴、會見立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人，並應遠景基金會邀請於4日出席演講活動，也將與台灣政、商、學等各界人士交流互動，強化台美間的緊密友好關係。

據悉，龐培歐還將展開產業之旅，參訪台積電、中鋼等企業，另傳出以私人名義訪問亞洲的龐培歐此行有「商業考量」。熟悉台美關係人士說，龐培歐雖被點名可能挑戰美國2024總統大選，但目前看來川普再戰可能性更高，龐培歐也需要為自己鋪路，無論是創造商業機會，或為未來政治之路，訪台都對他有些幫助。

台灣涉外人士未評論龐培歐訪台是否有商業目的，僅表示若參訪台積電，也符合龐培歐所關注的國安、台美政經關係等議題。

龐培歐是川普政府時期最有名的反中挺台大將，任內還祭出多項牽制北京的措施。涉外人士認為，龐培歐的公開談話勢必會談到兩岸問題，但台方對兩岸會維持一慣基調；台方以最高層級接待，但發言也將保持謹慎、克制。

涉外人士認為，龐培歐此行確實有助於深化台美關係，近年因疫情關係，台美之間缺少高層互訪，龐培歐訪台也可幫助台美各方面互相了解。另據了解，美國方面確實還有其他重量級人士想要訪台，尚在醞釀中。

據指出，外交部將洽邀龐培歐列為年度重要工作，原定今年1月底舉行的「哈利法克斯台北論壇」，也將龐培歐列入邀請名單，但論壇因疫情延期，至今未能確認舉辦時間；這次由遠景基金會邀請龐培歐訪台參加活動。

另據了解，曾任美國國務卿政策規畫辦公室中國政策規畫首席顧問、同樣也是「反中大將」的余茂春也將同行，但外交部21日發布的資訊並未提及余茂春。

龐培歐 台積電 疫情

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