尼克森訪中50周年 美中合作轉對抗 未來恐成「新冷戰」

1972年2月21日，美國尼克森總統(右)與毛澤東在北京會面，啟開新局。(美聯社)

1972年尼克森(Richard Nixon)總統訪問中國，打開美蘇冷戰新局至今滿50年，美蘇冷戰早已結束，美中關係從不缺緊張與爭議，但原因從經濟轉為安全，甚至演變為極權與民主「價值與治理模式」之爭，可能衍生為「新冷戰」。

美聯社報導，史丹福大學中國問題專家梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)說，美中關係雖然爭議不斷，卻是「必要」的關係，過去50年來主要是經濟問題產生糾紛，如今轉為安全領域的問題，「不過，這向來不曾容易處理的關係，今後也絕不會容易處理。」

1972年2月21日，灰濛濛的冰寒冬日，尼克森飛抵北京，進行「聯中制蘇」的破冰之旅，還在進行中的文革，常見「打倒美國帝國主義」的標語。尼克森見了毛澤東，也上了萬里長城，奠定1979年兩國建交，同時與在台灣的中華民國 斷交的基礎。

據周恩來的翻譯回顧，尼克森伸手和周恩來握手時，說「我從太平洋彼岸，向你伸出友誼之手。」但雙方都明白，這是時局造成的友誼，不是天生相契的友誼。

因為，1969年，同為共產大國的中、蘇，在邊境大戰了一場，毛澤東只是借助美國的威勢，向威脅中國的蘇聯叫陣、表態。尼克森則借中共 的力量，進一步孤立蘇聯，同時，因為北越是中共的南鄰暨「共產盟邦，」尼克森想藉中共的影響力，幫美國掙脫越戰的泥沼。

邁阿密大學政治學教授金德芳(June Teufel Dreyer)說，那時候的美國總統簡直在向中國「懇求」幫忙，中國的媒體則鼓吹，繁榮富裕的中國將是和平的中國，中國也是美國商品的一大市場。

中國要過幾十年後，才成為美國的市場，反倒是美國先成為中國產品的巨大市場，讓中國從窮國急速竄升為世界第二大經濟體。

芝加哥大學教授楊大利(Dali Yang)著有多本中國政治與經濟的專書；他說，尼克森訪中是打開中國面向世界的大門，讓中國全球崛起的「關鍵性事件」。

毛澤東1976年死後兩年，鄧小平為中國開創了混合「市場經濟與國家資本主義」的一黨專政半自由經濟發展模式，此一模式歷久未衰。

前蘇聯雖已不在，如今的俄國總統普亭，卻和習近平成為「反美」夥伴，拜登 想要與中國維持「可預測」的關係，也就是當年尼克森圖謀的「長期穩定」關係，在兩位極權強人合作對抗下，根據中國外交學院教授熊志勇的看法，「要達成，極為困難。」