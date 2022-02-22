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全美僅25萬棟房 年入7.5~10萬家庭買得起

記者顏伶如／綜合報導
美國中等收入家庭買得起的房屋，目前僅餘25萬棟，比起疫情前少了40萬棟。圖為麻州威斯伍的一棟待售屋。(美聯社)
美國中等收入家庭買得起的房屋，目前僅餘25萬棟，比起疫情前少了40萬棟。圖為麻州威斯伍的一棟待售屋。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，對許多中產階級美國人來說，擁有一棟自己的房子，已成為越來越遙不可及的夢想。「全國房地產商協會」(NAR)公布最新分析報告指出，年收入7萬5000元至10萬元之間民眾能負擔得起的房屋，目前全美房屋市場上累計大約只有25萬棟求售， 比新冠疫情爆發前大約65萬6000棟減少甚多。

平均而言，房屋市場上每出現一棟買得起的房子，這個收入區段內的家庭就有65戶爭相購買；相較之下，2019年時則是24戶家庭搶購一棟房子。

報導指出，在許多購屋實例當中，有意買房的民眾光是備妥頭期款(down payment)及預先批准房貸(pre-approved mortgage)，仍然不夠；房地產仲介網站Redfin統計顯示，2021年約有30%房屋是以全現金交易(all cash)買下，比2020年增加大約25%。

在佛羅里達州西棕櫚灘(West Palm Beach)、拿波里(Naples)等城市，房屋成交案件裡超過50%為全現金交易；如今賣家經常要求買主放棄附帶條款(contingencies)，例如貸款及房屋檢查等。

美國中等收入家庭買得起的房屋，目前僅餘25萬棟，比起疫情前少了40萬棟。圖為加州...
美國中等收入家庭買得起的房屋，目前僅餘25萬棟，比起疫情前少了40萬棟。圖為加州沙加緬度的一棟房屋已經成交。(美聯社)

房地產公司Zillow統計顯示，目前全美約有500個城鎮的平均房價已達100萬元。

Redfin首席經濟學者費維勒(Daryl Fairweather)接受哥倫比亞廣播公司訪問時說：「很遺憾的，中產階級擁有房屋的夢想，正在逐漸消失。」

報導指出，隨著疫情邁入第三年，專家分析，美國房地產市場如今的狀況是令人感到壓力龐大，而且競爭激烈。「全國房地產商協會」指出，2021年美國房市蒸蒸日上，成屋(existing homes)銷售價格中位數上漲大約16%，來到將近36萬元。

美國中等收入家庭買得起的房屋，目前僅餘25萬棟，比起疫情前少了40萬棟。圖為喬治...
美國中等收入家庭買得起的房屋，目前僅餘25萬棟，比起疫情前少了40萬棟。圖為喬治亞州羅斯威爾的一棟待售屋。(美聯社)

然而，對於希望買房的民眾來說，2022年的美國房地產市場，又比2021年更加棘手，除了房屋庫存量減少之外，首購族還要與投資客、已經有房子的民眾競爭。過去兩年間，由於房價一路走高，已經有房子的民眾資產跟著水漲船高，有更多錢可以投資房地產。

費維勒分析，2022年的美國房市比去年更加糟糕，「因為沒有那麼多房子，可以滿足所有想要買房的民眾」。

費維勒說，中產階級還是可以找到買得起的房子，只是這些房子要位於負擔得起的城市。

房地產 疫情 投資

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