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米爾斯海默：若中國攻台 美國基於兩理由勢必出兵保台

米爾斯海默：若中國攻台 美國基於兩理由勢必出兵保台

編譯劉忠勇／綜合外電
芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）。取材自芝加哥大學網站
芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）。取材自芝加哥大學網站

國際關係現實主義理論大師、 《大國政治的悲劇》作者米爾斯海默（John Mearsheimer）日前接受日經新聞訪問指出，美國認為中國在國力壯大後會變得更民主，是「戰略上一大失算」。不僅美國，台灣、日本、南韓都促成中國成為經濟強國，結果形成自己在地緣政治上的一大威脅。

他相信，一旦兩岸發生衝突，美國勢必為台灣而戰且不惜犧牲。

米爾斯海默認為，基於兩個理由，美國會出兵保台。一是台灣據有莫大的戰略價值，是箝制中國海空軍在第一島鏈的重要資產，「這是我們會為台而戰，不惜犧牲的第一個戰略理由」。

第二個理由，倘若美國放棄保台，將形同帶給日本在在內的亞洲盟國一個可怕訊息，即再也無法指望美國的安全保障。

米爾斯海默認為，相較於美蘇冷戰，美中之間的冷戰更可能演變為戰爭，不過將是局限於南海、台灣、和東海的有限戰爭。 

他認為，就北京的立場來講，若考慮武力奪取台灣，最後等到實力更強再說，但問題是，中國無法掌握接下來30年經濟會是什麼樣子，也很難知道日本和美國經濟屆時如何。

至於美國有沒有能力同時應付烏克蘭和兩岸的問題？米爾斯海默認為有，至於無法兩邊都表現得好。

回顧美中過去50年的外交關係，米爾斯海默認為可區分兩個時期，一個是1970年代末至1980年代的後冷戰時期，一個是1990年到2017年。他說，「當冷戰於1989年結束，蘇聯於1991年瓦解，美國就不再需要中國來幫忙圍堵蘇聯。

「我們在推動交往的政策上做了蠢事，也就是毫無保留地積極協助中國在經濟上更強大。當然，隨中國在經濟大壯大，經濟實力就轉為軍事實力，美國因為這愚蠢的交往政策，替自己製造了勁敵。」他說，美國1990年以後的對陸政策，是「巨大的戰策失策」。

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