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烏邊境看似平靜實則全面戒備 美增兵波蘭協助維安

編譯潘勛╱綜合20日電
俄國官方釋出的20日照片顯示烏克蘭東部親俄分離地區頓內次克市的居民，已搭乘火車撤離到鄰接俄境的佛洛尼斯市。(Getty Images)
俄國官方釋出的20日照片顯示烏克蘭東部親俄分離地區頓內次克市的居民，已搭乘火車撤離到鄰接俄境的佛洛尼斯市。(Getty Images)

俄烏邊界緊張態勢驟然拔高，西方各國領袖紛紛提出嚴峻警告，指戰爭即將到來，但烏克蘭國內並未出現恐慌，不少人矢言一旦俄國入侵，必捍衛國家；另外美軍已加派近5000名戰士進駐北約盟國波蘭，協助當地維繫安全感。

美聯社20日報導，烏克蘭與俄國交界的東部邊界情勢緊張，但與歐盟國家波蘭交界的西境仍一派平靜；波蘭小型社區的梅迪卡(Medyka)某繪有奧運五環的運動中心原準備收容烏國難民，但烏國民眾卻毫無移動跡象。

許多烏克蘭民眾只跨過邊界，到波蘭上班或購物，再從容回國。29歲烏國男子哈利克(Volodymyr Halyk)指出，俄國盤算烏國民眾會恐慌起來，逃到歐洲，但烏克蘭民眾不僅買好糧食，還購有機關槍、各式武器及彈藥匣；沒人害怕，沒人拋棄家園，離鄉去國。

哈利克及友人葉爾瑪科夫(Volodymyr Yermakov)自稱2014年俄國支持東部分離分子發動戰爭以來，他們已身經百戰；葉爾瑪科夫表示，俄國總統普亭一旦下令入侵，他要執干戈保衛國家。

梅迪卡鎮代表會主席古米安尼(Mariusz Gumienny)表示，美軍加派數千人已抵達當地，協助維安，感覺起來很平靜。

近幾周美軍加派近5000人前往波蘭，與2014年俄國攻打烏克蘭後就派駐波蘭的4000名輪調部隊會師；美軍的任務在確保北約盟國的波蘭安全無憂，若有必要另協助美國公民或烏克蘭人撤離。

古米安尼指出，假如烏東局勢升高為大規模戰爭，當地居民已準備好協助烏克蘭人，目前當地不見恐慌，唯一擔憂的是烏克蘭若戰爭拖長，大批烏國民眾抵達，只怕小鎮會消受不起。

鄰近的波蘭目前成為西方支持烏克蘭抗俄的主要陣地，大量美軍進駐，表面看以平靜，但內...
鄰近的波蘭目前成為西方支持烏克蘭抗俄的主要陣地，大量美軍進駐，表面看以平靜，但內部已提高戒備。圖為一群帶著物品的婦女19日在波蘭境內準備進入烏克蘭。(美聯社)

烏克蘭 俄國 哈利

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