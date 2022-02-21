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烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

中發聲挺俄挑戰歐美 美打造聯盟對抗新冷戰

編譯潘勛／綜合20日電
中俄結盟對抗西方與美國，但各有算盤。圖為習近平2日歡迎前來出席北京冬奧開幕式的普亭。(Getty Images)
中俄結盟對抗西方與美國，但各有算盤。圖為習近平2日歡迎前來出席北京冬奧開幕式的普亭。(Getty Images)

中國外交部長王毅日前呼籲烏克蘭主權應予尊重捍衛，但也指責北約東擴危及歐洲安全，中國顯然介入歐洲安全問題，力挺俄國；對此拜登政府官員警告出現新型冷戰，將致力於打造歐洲、亞太民主國家新聯盟，協助各國發展新戰力。

紐約時報20日報導，王毅19日視訊參與德國舉辦的「慕尼黑安全會議」，質疑北約持續東擴無助於維持歐洲和平穩定；西方官員指出，中國採取大膽新招，打擊美國及美方盟友，以介入歐洲安全事務，公然力挺俄國。

美、歐現、前任官員均表示，王毅的發言，再加上北京冬奧開幕前，俄國總統普亭與中國國家主席習近平發表聯合聲明，讓人警覺到中、俄實際上締結非戰條約，等於重調世界秩序。

拜登政府官員認為新型冷戰已出現，美國將致力於打造、強化與民主國家的結盟，例如新的歐洲、亞太戰略團體，協助各國發展先進戰力。國防部發言人科比(John Kirby)日前表示，美國正密切觀察中、俄間「勃興的關係」。

科比指出，中國不作聲而支持俄國，深深令人警惕，坦白講就是讓歐洲安全情勢更形動蕩。

中、俄近幾周磋商30年合約，讓俄國透過新的管路供應天然氣給中國；中俄聯手擋下美國在聯合國提出制裁北韓新方案；俄國大舉把部隊抽離西伯利亞，調到國家西境以備可能入侵烏克蘭，信任中國不會在兩國共有的東境生事。

中、俄相互示好，登峰造極於兩國元首聯合發表5000字聲明，稱兩國結盟「無限制」；拜登政府官員認為這是中、俄國係的轉捩點，也大膽挑戰美、歐力量；在聯合聲明中，中國首次公開支持俄國，反對北約任何進一步東擴；兩國譴責華府的印太戰略，以及與英國、澳洲新組成的 AUKUS同盟；中、俄另形容台灣是「中國不可分割的一部分」。

美歐官員指出，中、俄宣稱將與其他國家共事，「推動真民主」，以反制美國為首的意識形態、制度，等於打造新世界秩序，獨裁者在其中不受挑戰；歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)19日指出，中、俄追求新時代，取代現有的國際秩序；以強人統治取代法治、恫嚇取代自決、脅迫取代合作。

俄國 拜登 王毅

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