美情報曝俄已下令西境軍隊侵烏 拜登、普亭同意辦峰會

烏克蘭全民皆兵，抵抗外敵。圖為首都基輔市一位男孩接受使用攻擊步槍的訓練。(美聯社)

官員表示，情報界上周已獲悉情資，克里姆林宮已下令給西境俄軍挺進，著手入侵烏克蘭 ，拜登總統才會公開宣稱俄國 總統普亭 已決定攻打烏國；英國首相強生20日表示，俄國正著手掀起1945年以來歐洲最大戰爭，但侵略烏國絕對是嚴重失算，會一無所獲。

路透20日最新報導，法國總統馬克宏辦公室20日表示，拜登和俄羅斯總統普亭原則上同意針對烏克蘭危機舉行峰會，該峰會「主旨將由美國國務卿布林肯和俄國外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)於2月24日會面期間進行準備」。

似乎俄烏危機還有外交斡旋的空間。「峰會只能在俄羅斯不入侵烏克蘭的條件下舉行。」聲明並補充說，馬克宏將協助準備討論內容。

跡象顯示俄照計畫進行

紐約時報20日報導，情報官員們拒絕透露情報細節，對情資蒐集的方法也嚴格守密，但情報界高層對白宮高層表示，近幾個月取得的情資，例如俄國的軍事盤算，乃至俄國情報界打算製造藉口發動戰爭，他們深具信心。

全世界眼看俄軍採取的步驟一如美國情報界所預測，政府高層對這些情資的信任與日俱增。

國務卿布林肯20日上有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目指出，情報透露的一切，例如俄國一切聲東擊西的行動，挑釁以製造入侵藉口，顯然都在發生，早有謀畫且循序漸進。

國防部長奧斯丁在利陶宛指出，俄軍部隊已經鋪陳開來，蓄勢出擊，顯然普亭已做出決定，以至於部隊才就定位，準備進攻。

只是官員警告，克里姆林宮制定的戰情發展很多，多快進攻烏克蘭還不明朗，包括俄軍兵鋒多快挺進到烏國首都基輔；另外，除非俄軍坦克真跨越俄烏邊界，不然普亭都可能回心轉意，暫令軍隊駐紮當地，外交斡旋的窗口還未關閉。

強生：俄正掀起1945年來最大戰爭

英相強生接受英國廣播公司(BBC)訪問指出，依當前局勢發展所見，俄國真可能發動二戰結束以來歐洲最大的戰爭。

強生指出世人必須了解開戰會付出的人命成本，不光烏克蘭人，俄國人、俄國年輕人都得付出代價。

強生談到制裁俄國事宜表示，目標不僅打擊到「普亭一夥，俄國所有具戰略重要性的公司、組織」都無法倖免。英方會阻擋俄國公司由英國市場籌取資金，另與美國合作，阻止俄國使用英鎊及美元進行交易。

強生19日在德國慕尼黑安全會議上表示，普亭準備入侵烏克蘭就「嚴重失算」，莫斯科當局冒險發動戰爭，「絕對一無所獲，另失掉一切」。

強生呼籲莫斯科當懸崖勒馬，降低當前緊張態勢，以免為時太晚；強生說，「我擔心閃電戰後，接下來會進入長期的報仇、報復及反抗戰爭。」

強生表示，還未充分明瞭普亭的意圖，但徵兆險惡，西方盟國必須強力團結起來。