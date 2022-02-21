「中國行動計劃」助長仇亞 司法部擬改名 但相關調查繼續做

前總統川普任內推出旨在對抗中國對美國發動國安威脅的「中國行動計畫」(China Initiative)，拜登 政府司法部 正研擬修改。「中國行動計畫」推出後曾受到以不公平手段鎖定亞裔教授的批評，也被認為在某種程度上助長美國社會的仇亞氛圍。

紐約時報20日報導，司法部很快將宣布對「中國行動計畫」做出修改。多名消息人士指出，民權倡議人士、企業團體及全美各地大學都曾向拜登政府陳情指出，「中國行動計畫」導致在美國大學任職的亞裔教授莫名遭到懷疑，科學研究發展受阻，對於仇亞情結帶來火上加油作用。

報導指出，司法部國家安全部門主管歐森(Matthew Olsen)經過三個的評估研究後，拍板定案的改變包括撤換「中國行動計畫」名稱等。

FBI對中企啟動2000件調查

川普政府推出「中國行動計畫」之後，間諜 案、竊取商業機密、網路犯罪等罪嫌，都包括在計畫內容當中。紐約時報指出，拜登政府決定修改「中國行動計畫」的此時，北京方面持續加大力道，對美國派出間諜，並進行網路駭客行動、竊取機密且散布不利美國的宣傳，用意在於挑戰美國身為全球經濟、軍事強權的霸主地位。

根據統計，聯邦調查局(FBI)對中國企業竊取美國資訊及技術啟動了2000多件調查。聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)在上個月的演講中指出，大約每隔12小時，聯邦調查局就有針對中國情報運作的新案成立。

雷伊說：「沒有任何國家像中國一樣，對於我們的創意、發明及經濟安全帶來更大的威脅。」

紐約時報分析，共和黨方面曾說，倘若更改「中國行動計畫」，將讓外界覺得拜登政府向北京示弱。歐森則對參院情報委員會及白宮官員說，司法部的工作將不受「中國方案」計畫修改影響。

國安官員多把亞裔學者當間諜

報導指出，知情人士透露，「中國行動計畫」更改絕大多數將集中於對司法部隱瞞與中國關係的學術人員與研究人員。先前雷厲風行的手段目的在於展現嚇阻效果，因為國安官員擔心隱匿與外國政府關係的研究人員，可能較容易淪為與外國分享重要訊息的對象。

然而，對「中國行動計畫」持反對意見的人士則說，調查人員以不公平手段對付亞裔教授，還把財務申報案件列為罪情嚴重的犯罪，例如間諜罪、竊取商業機密等，給予外界一種錯誤印象，把任何與中國有關的學術界人士都看成間諜。