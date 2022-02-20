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拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

烏東危急 親俄領袖下令 18至55歲男子動員 西方國家警告：俄正準備全面入侵

編譯潘勛／綜合19日電
19日在德國出席「慕尼黑安全會議」的烏克蘭總統澤倫斯基誓言，面對國家存亡，烏國軍人不會束手待斃，等候外國部隊來援，準備回應一切攻擊。（路透）
19日在德國出席「慕尼黑安全會議」的烏克蘭總統澤倫斯基誓言，面對國家存亡，烏國軍人不會束手待斃，等候外國部隊來援，準備回應一切攻擊。（路透）

俄羅斯控制下的烏克蘭東部分離勢力領袖19日下令給控制區內18至55歲男子，凡能「執干戈以衛社稷」者都要動員起來「保家衛國」；在分離勢力與烏國部隊火砲互轟轉趨激烈之下，基輔當局承認已有兩名士兵陣亡；由於烏東局勢惡化，西方國家警告說，俄國正準備全面入侵烏克蘭。

烏總統誓言回應攻擊 呼籲與普亭會晤談判

「華爾街日報」報導，正參加「慕尼黑安全會議」(Munich Security Conference)的烏克蘭總統澤倫斯基指出，面對國家生死存亡，烏國軍人不會心存奢望，不會束手待斃，等候外國部隊來援，準備回應一切攻擊；但澤倫斯基對通過外交解決危機仍抱存希望，呼籲俄國總統普亭與他會晤談判，尋求危機的解方；但克里姆林宮並未回應。

澤倫斯基指出，搞不懂普亭想幹什麼，因此他提議兩人會面晤談，俄方得指定地點，烏國仍願遵循外交途徑，尋求和平解決危機。

俄國在烏東頓內茨克(Donetsk)及盧干斯克(Luhansk)兩地成立的傀儡政權18日夜已下令地區老幼婦孺搭乘巴士組成的車隊，往俄國境內疏散；「頓內茨克人民共和國」領袖普什林(Denis Pushilin)頒布18至55歲男性總動員令，包括後備軍人，都要向徵兵處報到；役齡男子不得離開當地；盧干斯克區也發布類似命令。

基輔當局駁斥分離區的疏散及動員動作都是挑釁；內政部長莫那斯特斯基(Denys Monastyrskiy)來到近前線的掩體，指責分離區在搞假動員以因應假威脅，想製造恐慌畏懼。

烏東分離區住有約200萬民眾，俄國已允諾收容他們，也將給每人130美元生活補貼。

烏東開火每日增十倍 美警告俄擬藉口攻烏

烏東部隊指揮官帕夫留克(Oleksandr Pavliuk)中將指出，前線直到上周為止，平均每日五到六起砲擊及開槍，但近三日暴增十倍；華府及基輔都警告說，莫斯科指望分離區發生戰鬥，以此作為藉口對烏克蘭發動全面進攻；俄國官員19日指稱兩枚砲彈落在邊境區，未造成損傷，基輔則否認部隊曾往那個方向開火。

唯恐戰爭幾天內可能爆發，德國及奧地利已下令公民離開烏克蘭；德國漢莎(Lufthansa)航空已取消飛往基輔及烏國黑海港口敖德薩(Odessa)的班機；北約駐基輔連絡辦公室表示，正把員工轉往布魯塞爾及烏西城市利沃夫(Lviv)。

俄國 烏克蘭 普亭

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