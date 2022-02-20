俄軍演威脅烏克蘭港口 賀錦麗：降低外交解決可能性

赴德國出席慕尼黑安全會談的副總統賀錦麗（右）19日會見與會的烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（Getty Images）

俄國 海軍正包圍烏克蘭 海域舉行演習，對烏國守備虛弱的海岸線一帶基礎設施及重要港口，構成嚴重威脅，俄國一旦決定入侵烏國，海軍將扮演重要角色；克里姆林宮19日另稱當天戰略核武部隊演習成功，過程中試射極音速飛彈、巡弋飛彈及可攜帶核武的彈道飛彈。

正在歐洲訪問的美國副總統賀錦麗警告，俄國總統普亭 親自校閱俄軍飛彈演習，讓外交化解俄、烏緊張態勢愈發困難；美、俄對烏克蘭命運的立場變得更為強硬。

俄國海軍上周末起在黑海及亞述海域進行演習，動員30多艘各式艦艇實彈操演，規模之大前所未有；這次軍演讓2014年俄國兼併克里米亞以來，烏克蘭官員一直警惕和擔憂的局勢成真。

俄羅斯戰略核武部隊19日演習，試射極音速飛彈、巡弋飛彈及可攜帶核武的彈道飛彈。（歐新社）

俄國海軍正包圍烏克蘭海域舉行演習，對烏國守備虛弱的海岸線一帶基礎設施及重要港口，造成嚴重威脅。（美聯社）

俄國雖宣稱這次長達一周的海上演習將於19日結束；但是，隨著烏克蘭東部俄國控制區的緊張態勢升高，普亭又親自校閱黑海地區的彈道飛彈、巡弋飛彈試射，烏國官員憂慮俄方海上演習是入侵行動的步驟之一。

前烏克蘭海軍上校席坦科夫(Oleksandr Shytenkov)指出，目前局勢的發展正是戰爭爆發前的經典謀畫，烏克蘭各方戰線都受到擠壓。

前烏克蘭將領指出，俄國由波羅的海、北海艦隊抽調巡洋艦及攜帶導彈船艦到黑海，還動員能發射Kalibr型長程巡弋飛彈的潛艦、配備「鋯石」(Zircon)極音速飛彈的巡洋艦；駐克里米亞的地面部隊也增員。

前烏國海軍上將卡班涅科(Ihor Kabanenko)指出，俄方動員規模龐大的進攻編組，從空軍、海軍、陸軍到飛彈部隊都有；演習經常是進攻的前奏。

烏克蘭海軍本就不強，且在2014年俄國兼併克里米亞時大多都已損失，目前沒有多少艦艇及武器可反制俄國海軍。

俄羅斯戰略核武部隊19日演習，試射極音速飛彈、巡弋飛彈及可攜帶核武的彈道飛彈，總統普亭（右）與到訪的白俄羅斯總統魯卡申柯（左）一起校閱。（美聯社）

賀錦麗率團前往德國慕尼黑，參加歐洲最重要的年度戰略論壇，她形容當前「情勢險峻」，並譴責克里姆林宮散播假消息、謊言及發動宣傳戰。

西方各國領袖對如何降溫俄、烏危機再度鬧僵，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)警告說，俄國下一步動作尚未確定，但拜登總統17日已表示，他認為普亭接下來幾天就會入侵烏克蘭，烏國首都基輔都是攻打的目標。