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俄烏危機有2方法可能化解 但烏克蘭民意不接受

編譯洪毅／綜合19日電
烏克蘭東北部城市哈爾科夫民眾19日接受軍事訓練。(路透)
烏克蘭東北部城市哈爾科夫民眾19日接受軍事訓練。(路透)

俄烏局勢緊張，「紐約時報」分析指出，俄羅斯與歐美在烏克蘭的衝突，歸因於對烏國「緩衝區」的見解；因此，烏克蘭若放棄加入北約(NATO)、或讓烏東高度自治，可能有助緩解局勢，但是從烏克蘭民意來看，這些都是不可接受的。

蘇聯解體後，俄羅斯與美歐都將烏克蘭視為歐俄間的「緩衝區」，這也是為何烏克蘭一直不是歐盟或NATO的成員國；但是基於歷史情結，俄國始終不願接受烏克蘭脫離其影響範圍。

這樣的背景，讓烏克蘭在2014年爆發大規模抗爭，罷免親俄政府後，俄羅斯會大動作併吞克里米亞半島，並煽動烏東親俄區組織武裝勢力對抗烏克蘭政府軍；因為烏克蘭若倒向歐美，對俄國來說無異是敲響其在東歐影響力的喪鐘。

2014年以來，烏東地區受俄國斯支持的頓內次克(Donetsk)、盧干斯克(Luhansk)兩個鬧獨立的共和國與烏克蘭政府軍的煙硝從未平息過；因此，對許多烏克蘭人來說，近期俄軍的集結，也只是一直以來的戰爭延續。

要化解危機，最有可能的解方是烏克蘭承諾永不加入北約；或執行一系列明斯克協議(Minsk Accords)的要求，這些協議普遍被視為對俄羅斯有利，因為這代表除留在烏克蘭版圖及外交政策外，烏克蘭政府將喪失對兩共和國的一切權力。

但兩者對烏克蘭民眾來說都是不可接受的：由於俄羅斯不斷威脅烏克蘭，讓烏克蘭的獨立自主意識高漲，2001年，約50%烏克蘭民眾支持從蘇聯獨立出來，而最新民調則顯示，超過80%的民眾支持烏克蘭主權獨立。

另外，超過75%的烏克蘭民眾拒絕接受明斯克協議，或主張應該修約；逾50%支持加入北約，況且加入NATO的目標還是烏克蘭憲法所明定。

烏克蘭東半部被傳統軍事大國俄羅斯或其盟國包圍，故要戰勝俄國的攻擊並不容易；但對美歐而言，仍有繼續外交斡旋的理由，畢竟若俄國真的將烏克蘭納入勢力範圍內，也代表冷戰結束後，塑造國際秩序的力量土崩瓦解。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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