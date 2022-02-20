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拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

烏克蘭要求立即制裁俄羅斯 德總理蕭茲不贊成

編譯盧炯燊／綜合19日電
德國總理蕭茲19日在慕尼黑安全會議上發言。(新華社)
德國總理蕭茲19日在慕尼黑安全會議上發言。(新華社)

美國與歐盟官員表示，華府與盟友對於俄羅斯部隊若對烏克蘭發動實質進攻，已經擬定詳細的協同制裁方案；但若俄國發動其他形式攻擊，要如何應對則尚無定案；德國總理蕭茲(Olaf Scholz)也拒絕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)即時制裁俄羅斯的要求，認為不應讓俄羅斯「確切地」知道，西方是如何應對它對烏克蘭的入侵。

蕭茲19日在出席慕尼黑安全年度會議時，接受CNBC記者金寶(Hadley Gamble)訪問時表示，西方盟國已做好一切準備，一旦俄羅斯入侵烏克蘭時即予以制裁，而且速度很快，然而這只應是最後的手段，以期找到和平解決的方法。

要求匿名的歐洲資深外交官員告訴路透，針對「一系列情境」和各種突發事件已制定部分計畫，但若要協調行動仍須額外協商。突發事件包括烏克蘭這周遭遇的網路攻擊，雖然尚未最終認定與俄國有關。

官員指出，雖然各方大致同意，在「進攻」發生的48小時內實施制裁，但仍在討論啟動制裁的確切觸發點。

蕭茲則表示，「最好的說法就是到時會這樣做(指實施制裁)，而不是現在就這樣做，我們要避免這種情況，並希望朝著有機會的和平方向前進」。

蕭茲沒有說明，如果俄羅斯入侵烏克蘭可能會受到甚麼制裁；相反地，他說莫斯科應該大致，而不是確切地知道它將面對的影響。

他認為，將制裁的具體措施公開是沒有意義的，讓俄羅斯政府無法真正確定西方將要做什麼，反而會讓西方得到所期望的結果。

澤倫斯基19日在慕尼黑安全會議上，指西方應該停止對俄羅斯的綏靖政策，重申應立即制裁俄羅斯。

他說，「我們有權要求從綏靖政策轉變為確保安全與和平的政策。在21世紀，不應再有『這不是我們的戰爭』這樣的事情，因為這不僅是烏克蘭的戰爭，也是歐洲的戰爭」。

俄羅斯 烏克蘭 蕭茲

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