我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

花滑雙人短曲 隋文靜、韓聰再破自己寫下的世界紀錄

編譯陳韻涵／綜合18日電
北京冬奧花式滑冰雙人短曲項目18日晚在首都體育館舉行，中國組合隋文靜（左）與韓聰（右）以84.41積分第一，打破兩人日前寫下的世界紀錄。（歐新社）
北京冬奧花式滑冰雙人短曲項目18日晚在首都體育館舉行，中國組合隋文靜（左）與韓聰（右）以84.41積分第一，打破兩人日前寫下的世界紀錄。（歐新社）

北京冬奧花式滑冰雙人短曲項目18日晚(美東18日上午)在首都體育館舉行，中國組合隋文靜與韓聰以84.41積分第一，打破兩人日前寫下的世界紀錄，19日晚間7時(美東19日上午6時)自由滑(長曲)爭奪金牌。

隋文靜與韓聰雙人花滑組合兩周內，接連在團體賽和雙人滑短曲項目刷新並再次締造世界紀錄，隋文靜與韓聰4日(美東3日)在團體賽的雙人滑短曲中，以82.83分刷新短曲世界紀錄；18日(美東17日)再以電影「不可能的任務」(Mission Impossible)配樂完成零失誤、高水準動作，以84.41分改寫兩人締造的世界紀錄。

對於打破世界紀錄，26歲的隋文靜平靜表示「沒什麼感覺」；29歲的韓聰則說，在熟悉的首都體育館比賽取得好成績很開心，「我們很享受過程，也感謝得到了裁判和觀眾的認可」。

此次短曲項目共有19對組合參賽，18組完賽，匈牙利雙人組棄權，排名前16對選手晉級長曲自由滑。

短曲項目中，俄羅斯奧委會(ROC)三對組合分別以第二名到第四名晉級，依序分別是葉夫根妮亞‧塔拉索娃與莫洛佐夫(Evgenia Tarasova and Vladimir Morozov)、阿納斯塔西婭‧米希納與加利亞莫夫(Anastasia Mishina and Aleksandr Galliamov)，以及2020年歐洲錦標賽冠軍組合亞歷山德拉·博伊科娃與科茲洛夫斯基(Aleksandra Boikovaand and Dmitrii Kozlovskii)，第五名則為另一對中國花滑組合彭程與金楊。

塔拉索娃與莫洛佐夫僅以0.16分的84.25分落後隋文靜與韓聰，這讓隋文靜與韓聰的領先優勢並不明顯，但隋文靜並不在意，說道「很多比賽的選手得分差距都在毫釐之間，這才是比賽精采的地方」。

中國雙人花滑總教練趙宏博則說，「我們的對手還是很強，他們(俄國)在奧運史上統治了46年的(雙人滑)冠軍。在奧運以穩為主，要以高水準表現兩套曲子。至於誰贏誰輸，那不是我們的事，我們就盡最大能力」。

北京冬奧前，隋文靜與韓聰接連在亞洲花滑公開賽、大獎賽加拿大站和義大利站奪冠，並在國際滑聯最新一期世界排名中名列第三；兩人在2018年的平昌冬奧雙人滑僅獲銀牌，本屆冬奧在自家比賽，肯定以金牌為目標。

隋文靜認為，主場力量對於兩人優異表現功不可沒；她說：「上場時聽到很多觀眾、隊友給我們加油，心裡就在笑，這是大家在給我們力量」。

北京冬奧花式滑冰雙人短曲項目18日晚在首都體育館舉行，中國組合隋文靜（前）與韓聰...
北京冬奧花式滑冰雙人短曲項目18日晚在首都體育館舉行，中國組合隋文靜（前）與韓聰（後）以84.41積分第一，打破兩人日前寫下的世界紀錄。（歐新社）

北京冬奧 奧運 義大利

上一則

俄國展開核武軍演 普亭親自督陣 美估俄邊境駐軍19萬

下一則

公衛署長全家確診 73%美國人已對Omicron免疫

延伸閱讀

冬奧／花滑雙人短曲隋文靜、韓聰破紀錄 地主拚留金

冬奧／花滑雙人短曲隋文靜、韓聰破紀錄 地主拚留金
冬奧／烏克蘭雪車女選手 藥檢呈陽性反應

冬奧／烏克蘭雪車女選手 藥檢呈陽性反應
捲入禁藥又頻失誤 俄小將花滑長曲「錯」失獎牌痛哭

捲入禁藥又頻失誤 俄小將花滑長曲「錯」失獎牌痛哭
冬奧／俄花滑鬧不合？特魯索娃怒吼：只有我沒有金牌

冬奧／俄花滑鬧不合？特魯索娃怒吼：只有我沒有金牌

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
烏克蘭東部青少年11日替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。Getty Images

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

2022-02-15 08:05
俄羅斯選手瓦莉娃賽後哭成淚人兒。(美聯社)

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

2022-02-17 09:42
美國總統拜登。美聯社

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

2022-02-18 17:34
下背痛在英國成為新冠肺炎最新常見症狀之一。圖／亞洲大學附屬醫院提供

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

2022-02-11 07:42

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議