美國搞烏龍？為何可以監控俄軍 卻猜不透普亭下一步

俄國2014年併吞克里米亞後，CIA和美國情報局加強收集俄國的情資，但他們仍難以獲得接觸普亭核心圈子的機會。路透

美國幾天前曾信誓旦旦地告訴歐洲盟國，俄國 可能在16日前對烏克蘭 發動攻擊，但俄國迄今卻未入侵。目前不確定是美國的公開警告讓普亭 改變主意，還是美方的情報不完整、過時、或純粹是不準。美國前情報官員指出，根本原因是，他們還是很難有機會接觸普亭的核心決策圈，以了解其計畫和意圖。

華爾街日報報導，美國情報機構早在去年12月就發布報告稱，俄軍在烏克蘭附近集結，準備在今年初採取行動。但美國官員不太確定普亭出動這些俄軍的用意、時間點、甚至是他的最終目的。美方上周向歐洲盟國示警，俄國最早會在16日進犯烏克蘭，但迄無跡象顯示俄軍真的有大規模行動。

這些曾在美國政府工作的官員指出，儘管美國擁有精密的系統可截獲敵國的通信（該系統名為「SIGINT」），並透過衛星進行監控，但要從像普亭這樣的專制政權招募間諜很難、也很冒險。

專門研究歐亞大陸情勢、曾任中情局（CIA）和美國國家安全會議官員的Jeffrey Edmonds表示，試想感測器數量和能接近普亭的人數之間的落差，就知道是怎麼回事了。

美國現任和前任情報官員表示，CIA是在冷戰初期設立，目的是為監控蘇聯，即便是在蘇聯1991年瓦解後，也從不放棄對俄國的監控。但過去幾年來，恐怖主義和伊朗、北韓核武計畫等其他威脅崛起，成為CIA更重視的監控對象。美國官員指出，俄國2014年併吞克里米亞，並在烏克蘭的東部邊境部署非常規軍隊，促使CIA重新回到一開始成立的宗旨。