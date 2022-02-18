慕尼黑會議 賀錦麗扛上任來最重要外交任務

儘管俄羅斯聲稱已撤回在與烏克蘭邊境的部分部隊，但17日俄軍演習仍未停歇。圖為俄戰機參與演習。（美聯社）

副總統賀錦麗 本周末赴德國參加慕尼黑安全會議，肩負上任以來最重要的外交任務：團結歐洲盟邦，共同因應俄國 可能入侵烏克蘭 的安全威脅。

賀錦麗預計18日會見北約秘書長史托騰堡，另趁年度安全會議之便，在主會以外會晤波羅地海三國拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞領袖；19日她將發表重要演說，強調美國決心阻擋俄國侵略烏克蘭，隨後會見烏克蘭總統澤倫斯基及德國總理蕭茲。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，賀錦麗赴歐洲將對全世界傳達消息，「美國對北約盟邦的承諾牢不可摧，也承諾保衛烏克蘭領土完整與國家主權，如果俄國入侵烏克蘭，必定承受嚴重的經濟後果」。

近年來美、俄領袖都運用慕尼黑安全會議，向大西洋兩岸要角宣示自己的施政重點與價值觀。2019年，前副總統潘斯便在會上大力宣揚川普的「美國至上」世界觀，歐洲盟邦回應冷淡。幾個小時之後，當時還不是民主黨提名候選人的拜登以個人身分向北約盟邦保證，川普時代很快就會過去，「美國一定回來」。

2007年，普亭趁慕尼黑會議之便，大肆抨擊北約組織把前線部隊部署到俄國邊境。2021年，拜登在視訊舉行的同一會議上宣稱，「美國已經回來」，詳陳俄、中兩大「敵國」對歐美民主國家造成經濟與安全威脅。

賀錦麗首途參加慕尼黑會議，主要任務是緩解冷戰以來，俄國與西方國家之間最大的安全危機。國安顧問蘇利文和國務卿布林肯將隨行賀錦麗，公開宣示美方付出的心血。

馬歇爾基金會會長康利(Heather Conley)表示，賀錦麗此行對她及整個政府都很重要；她在演講中若能明確反映：美國高層不光放話鼓舞，還會有真正的行動，行動有實質，那麼賀錦麗將讓世人留下深刻印象。

中間偏左智庫「第三條路」副主管班內特(Matt Bennett)認為，慕尼黑會議這種場合，最適合曾擔任檢察官、聯邦參議員的賀錦麗發光發亮。