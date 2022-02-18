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24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏克蘭動用「重型武器」

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阿富汗殷鑑 拜登仰賴外交化解烏克蘭危機

編譯潘勛／綜合17日電
拜登總統17日在白宮外對媒體表示，俄羅斯侵略烏克蘭可能性居高不下，美國相信俄國正在捏造藉口準備侵略鄰國。（歐新社）
拜登總統17日在白宮外對媒體表示，俄羅斯侵略烏克蘭可能性居高不下，美國相信俄國正在捏造藉口準備侵略鄰國。（歐新社）

俄羅斯陳兵烏克蘭邊境，歐洲可能爆發戰爭，能否化解危機，正考驗拜登總統從政以來一直仰賴的與盟友共事的手段；歐洲盟國認為，拜登鑑於上任第一年出現撤軍阿富汗紊亂、搶走澳洲潛艦合約兩大政策失誤後，直到目前外交折衝都沒犯下錯誤。

華爾街日報17日報導，拜登已部署美軍協防北約盟國，另強化與重要歐洲盟國分享俄軍活動情資；拜登主打的戰略在威脅俄國，一旦俄軍入侵烏克蘭，莫斯科必遭嚴厲經濟制裁。

俄國現部署在與烏克蘭交界處的兵員據估多達15萬，17日另宣布驅逐美駐莫斯科第二號外交官；拜登指出，俄軍入侵烏國的機率很高，但仍對外交解決危機抱存希望。

歐洲官員稱讚拜登的危機處理，認為與一年前美國撤出阿富汗沒跟盟國好好磋商而致亂象橫生，拜登現在的手段已有改變；拜登上任第一年，還與英國一起搶走澳洲潛艦合約，激怒法國，引發外交嫌隙，接下來幾個月透過外交折衝才有所彌補。

拜登政府另釋出情資，點明俄軍可能的戰術、部隊移動、入侵計畫，擾亂俄國總統普亭的盤算，還設法軍援烏克蘭；拜登雖表示，美軍不會進入烏克蘭，但仍調動部隊移防歐洲。

在國內，共和黨參院領袖麥康諾等國會議員催促拜登先發制人，對俄祭出經濟制裁，但白宮表示那樣做無法構成嚇阻；麥康諾認為，拜登強調全世界對俄國可能入侵烏克蘭決不會袖手旁觀，這件事做對了。

美國現與歐洲盟邦分享烏克蘭情勢資訊，不論是歐盟還是各國當局皆然；歐洲官員表示，這一點與去年片面撤出阿富汗相比，值得稱許。

拜登近幾日致電法國總統馬克宏、英國首相強生及德國總理蕭茲，另在上周末與普亭通話，警告俄軍入侵必付出「快速且嚴峻」的代價。

英國趁烏克蘭局勢緊張，已重申自己是美國歐洲最親密盟邦的立場，例如加派一倍兵力進入愛沙尼亞，協助美國防禦北約鄰近盟國，另派遣坦克及裝甲戰鬥車等軍事設備前往。

拜登本月稍早另與德國總理蕭茲在記者會宣布，一旦俄國入侵烏克蘭，俄國販賣天然氣給德國的「北溪二號」(Nord Stream 2)油氣管必遭擱置；蕭茲雖未明言配合，但也不牴觸拜登的說法。

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