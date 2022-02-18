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衛星照曝俄軍集結 但看不出軍隊動向

編譯洪毅柯立偉／綜合17日電
太空技術公司Maxar等提供的衛星照片顯示，俄羅斯確實在烏克蘭邊境，但這些照片無法說明俄軍動向。(Getty Images)
太空技術公司Maxar等提供的衛星照片顯示，俄羅斯確實在烏克蘭邊境，但這些照片無法說明俄軍動向。(Getty Images)

俄烏情勢緊張，對於俄羅斯是否真的已經撤出烏克蘭邊境，雙方各說各話；雖然有大量衛星偵測到俄軍集結的態勢，但是照片背後其實說不出什麼故事，化解俄烏危機依然仰賴軍事機密、情報以及外交行動等。

太空技術公司Maxar等提供的衛星照片顯示，俄羅斯確實在烏克蘭邊境，2014年占領的克里米亞島，還有白俄羅斯南部部署大量軍隊；但是這些照片無法說明俄軍動向，遑論是否、或何時會出兵，因此，無法作為任一方所宣稱的證據之用。

事實上，在危機緊繃的時候，就算衛星照片落差只有一天，也可能會錯失關鍵性的訊息；而且包括美國在內，各國都會確保最敏感的軍事訊息不會被商業衛星照片公開，況且商業衛星照片再強大，也不若美軍使用的衛星。

專注於中國等國核彈部署的美國科學家聯合會(FAS)學者克里斯滕森(Hans Kristensen)表示，衛星照片可以看到軍事部署，但是不能看到是什麼樣的部隊，也看不到這些軍隊要做些什麼，這些都仰賴情報。

前北約(NATO)歐洲盟軍統帥史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)也表示，商業衛星的照片「非常好」，但依然不如情報單位蒐集的資訊。

前中央情報局(CIA)官員艾德蒙(Jeffrey Edmonds)就表示，間諜工作不易，要打探他國領導人的決策過程本就有重重風險；此外，由於美國情報單位密切關注俄羅斯，讓俄國總統普亭行事愈發小心。

「情報」也常讓外界陷入五里霧中，例如16日俄軍將發動攻擊卻無動靜，其原因究竟是美國情報失準，還是因為被說破而決定不採取行動，外界無法知曉。

另一方面，如果政府公布太多情報，卻又極可能危及消息來源，例如線人可能擔心自己曝光等；此前俄羅斯驅逐大量美國駐俄外交官，與其說是外交抗議，更重要的是減少美方派遣表面上是外交人員，實際上是情報官的可能。

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