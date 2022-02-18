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24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏克蘭動用「重型武器」

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緊張升高、道指驚跌 拜登：俄正找藉口近日入侵烏

記者張文馨／華盛頓報導
儘管俄羅斯聲稱已撤回在與烏克蘭邊境的部分部隊，但17日俄軍演習仍未停歇。圖為俄軍在演習中發射火箭。（Getty Images）
儘管俄羅斯聲稱已撤回在與烏克蘭邊境的部分部隊，但17日俄軍演習仍未停歇。圖為俄軍在演習中發射火箭。（Getty Images）

拜登總統17日表示，俄羅斯侵略烏克蘭可能性居高不下，美國相信俄國正在捏造藉口準備侵略鄰國，「種種跡象顯示，他們準備入侵烏克蘭」。不滿美國無視其安全要求，俄羅斯17日書面回覆華府，稱自己將被迫回應，包括採取軍事手段。

俄無端驅逐美駐莫斯科二號外交官

此外，俄羅斯17日宣布驅逐美國駐俄羅斯大使館副館長戈爾曼(Bart Gorman)；美國國務院表示，戈爾曼上周就離開俄羅斯，針對俄國無端驅逐美國外交人員，美國認為這是升級局勢的舉動，正在考慮如何回應。

烏克蘭東部叛軍和政府軍在前線交火，烏總統稱嚴重挑釁，為給俄羅斯入侵製造藉口。圖為...
烏克蘭東部叛軍和政府軍在前線交火，烏總統稱嚴重挑釁，為給俄羅斯入侵製造藉口。圖為烏克蘭政府軍駐守前線陣地。（美聯社）

眼看緊張局勢再升高，美股應聲下跌，道瓊工業平均指數下跌622.24點或1.78%至3萬4312.03點，為今年來單日表現最差；史坦普500指數下跌94.76點或2.12%至4380.26點；那斯達克綜合指數下跌407.38點或2.88%至1萬3716.72點。

拜登：種種跡象顯示俄羅斯準備攻烏

拜登告訴記者，有理由相信俄羅斯會涉入栽贓行動(false flag operation)，「種種跡象顯示，俄羅斯準備入侵烏克蘭、攻擊烏克蘭，我認為這在幾天內會發生」。

拜登表示，他自己目前並無打算再度與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)通話。

拜登總統17日在白宮外對媒體表示，俄羅斯侵略烏克蘭可能性居高不下，美國相信俄國正...
拜登總統17日在白宮外對媒體表示，俄羅斯侵略烏克蘭可能性居高不下，美國相信俄國正在捏造藉口準備侵略鄰國。（歐新社）

就在聯合國安理會17日開會前數小時，俄羅斯書面回覆美國稱，美方並未就俄國所提的安全保證提出建設性回應，俄羅斯的提議遭無視，而美國和北約在俄羅斯邊界遽增的軍事行動令人擔憂。

俄羅斯稱將被迫回應「軍事技術手段」

俄羅斯方面表示，當美方不準備以堅定的、有約束力的形式提供安全保證，俄羅斯將被迫回應，包括採取「軍事技術手段」。

所謂的安全保證，指的是俄羅斯要求北約不得接受烏克蘭及其他前蘇聯國家加入，以及北約的軍事部署須比照1997年水準，不得東擴威脅俄羅斯。

但美國與北約均強調北約的門戶開放政策，不限制誰不能加入，美國與北約上月透過書面答覆，駁回俄羅斯要求。

美國增派的數千美軍已抵達波蘭。（Getty Images）
美國增派的數千美軍已抵達波蘭。（Getty Images）

針對俄羅斯驅逐戈爾曼，美國國務院一位發言人表示，戈爾曼的簽證效期有三年，且還未到期；呼籲俄國停止類似無端舉動，積極合作執行外交任務，現在是兩國史無前例的關鍵時刻，需要外交人員駐地，促進兩國政府的溝通。

俄羅斯外交部回應，戈爾曼被驅逐，是針對美國去年無理驅逐一名俄羅斯駐美大使館公使銜參贊的報復。

此外，美國務院去年底以簽證過期為由，要求俄國駐美使館50名官員和家屬分批離境，俄國當時也視為驅逐出境。

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