聯國交鋒 布林肯要求俄羅斯「別鬧了」

美俄外交首長17日為烏克蘭 在聯合國安理會交鋒,國務卿布林肯 親自上陣,細數俄羅斯 可能採取爆炸、恐攻、無人機等栽贓行動,伺機入侵烏克蘭;俄羅斯外交部副部長維爾新尼駁斥俄國入侵說,呼籲西方國家停止歇斯底里,回到外交路線尋求和平解決。

烏克蘭稱東部遭親俄分離分子砲擊

此外,烏克蘭政府17日宣稱東部盧甘斯克省(Stanytsia Luhanska)遭親俄分離分子砲擊,並出示幼兒園被炸毀的內部照片,分離分子則反駁政府軍先動手才還擊;幼兒園被毀,所幸並未造成孩童傷亡。

英國首相強生(Boris Johnson)透過推特表示,這就是栽贓行動,克里姆林宮反駁稱,第一擊來自烏克蘭,令人震驚,盼西方國家共同約束基輔不要升級情勢。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)17日表示,俄羅斯支持的分離主義者在烏克蘭東部發動坦克等砲擊,累計至少42起攻擊事件。

美指控:俄恐採恐攻等栽贓行動

布林肯表示,近日內俄羅斯就可能自導自演,佯裝遭到攻擊趁機發兵烏克蘭。

「我們不確定確切情形為何,可能是一場發生在俄羅斯的恐怖分子爆炸事件,假裝發現萬人塚,自導自演無人機攻擊平民,甚至動用化學武器」。布林肯說,俄羅斯會將其定位為種族清洗或種族滅絕。

布林肯要求俄羅斯在聯合國安全理事會會議上,正式承諾降低區域緊張,要求俄羅斯開誠布公,將軍隊、武器和裝備撤回俄國,再將俄國外交官員送上談判桌。

維爾新尼(Sergei Vershinin)駁斥俄國入侵說,他說,部分俄軍自前天起結束演習,就已經返回在俄羅斯的基地,且俄軍在俄羅斯自己的領土上舉行軍演,基於安全和國家利益進行軍事部署,是俄羅斯至高無上的權利。

本月輪值主席的俄羅斯,在會中提出一項報告,指控烏克蘭對頓巴斯地區親俄的分離主義者實施種族滅絕,維爾新尼也在會中指控烏克蘭並未遵守明斯克協議,在烏東地區停火。

俄喊話:回到外交路線和平對話

維爾新尼說,是西方國家歇斯底里地宣稱俄羅斯要侵略烏克蘭,俄羅斯願降低緊張局勢,和平解決危機。

「俄羅斯政府準備好對話,不是假對話,是貨真價實的對話。」維爾新尼說。

布林肯說,他已致函邀請俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)下周在歐洲會晤,並建議舉行北約-俄羅斯理事會(NATO-Russia Council)會議和歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)會議。

上述雙邊和多邊會議1月都曾舉行過,西方國家用以敦促俄羅斯降低局勢緊張;布林肯說,這些會議有助於協助各方在彼此安全顧慮上達成理解和諒解。