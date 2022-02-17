我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

烏克蘭緊張之際 美俄軍機地中海3次危險接近 僅距5呎

記者張聲肇╱綜合報導

美國國防部16日表示，周末地中海上空美國海軍偵查機和俄國戰機三次「危險接近」， 有一次距離僅五呎，驚險交錯。

這三個危險事件是11日和12日在國際空域，海軍P-8A偵查機和俄國蘇愷-35戰鬥機交錯進入各自航線時發生，國防部已向俄方表達關切。

美俄關係因俄國大舉陳兵烏克蘭邊界而緊張，美國政府不斷警告，俄軍隨時可能侵略烏克蘭。

俄國國防部說，俄國部隊發現一艘美國潛艇12日闖入太平洋庫頁島俄國領海，俄軍採取「適當措施」將它驅離；美國海軍印太司令部發言人否認美國潛艇進入俄國領海。

俄軍除在烏克蘭周邊演習，也派出太平洋、北海和黑海艦隊船艦，以及在敘利亞空軍基地的Tu-22轟炸機和米格-31戰鬥機，到地中海東部演習；俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)16日還到敘利亞視察演習過程。

此刻，美國也有一個航空母艦戰鬥群在地中海巡弋；另外，從英國出發的美軍B-52轟炸機等軍機，也出現在地中海上空。

國防部沒有說出兩國軍機三次危險接近的確切地點，但指出其中兩次「不安全」，第三個事件則導因於「不專業」。

國防部發言人卡夫卡(Navy Capt. Mike Kafka)說，「我們已透過外交管道，向俄國國官員表達關切。這三次事件雖然沒有人受傷，這樣的互動卻可能導致誤判與差錯，造成更危險的後果。」

P-8A是海上巡邏機，主要任務是監視，飛行高度低於商業飛機；俄國的蘇愷-35戰鬥機速度比P-8A快三倍，而且可以隨時啟動攻擊性武器。

美國軍方一直都很擔心太近距離的互動會造成意外的致命後果，將他國飛機飛得太近、太快或飛行員之間的通訊，當作「不安全或不專業」操作。

美國前駐歐空軍指揮官、退役中將賀居斯(Ben Hodges)說，後果真有可能變成「大災難」，俄國鼓勵飛行員刻意靠近，因為「他們知道，我們的自我要求很高，不但紀律嚴整，也講究專業。」

上一次類似事件發生於2020年，兩架俄國戰機飛到接近美國空軍B-52轟炸機附近。當時美機在黑海上空執行任務。

俄國 國防部 烏克蘭

上一則

俄羅斯若開戰 美通膨飆股市垮 重擊拜登執政

下一則

倡議多元化…不下雪國參賽 非洲僅6選手 比上屆少一半

延伸閱讀

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功
美俄軍機 地中海3次危險接近 僅距5呎

美俄軍機 地中海3次危險接近 僅距5呎
俄軍撤離或前進烏克蘭邊界？北約克宮說法南轅北轍

俄軍撤離或前進烏克蘭邊界？北約克宮說法南轅北轍
俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

熱門新聞

納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28
下背痛在英國成為新冠肺炎最新常見症狀之一。圖／亞洲大學附屬醫院提供

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

2022-02-11 07:42
烏克蘭東部青少年11日替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。Getty Images

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

2022-02-15 08:05
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲