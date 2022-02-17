烏克蘭緊張之際 美俄軍機地中海3次危險接近 僅距5呎

美國國防部 16日表示，周末地中海上空美國海軍偵查機和俄國 戰機三次「危險接近」， 有一次距離僅五呎，驚險交錯。

這三個危險事件是11日和12日在國際空域，海軍P-8A偵查機和俄國蘇愷-35戰鬥機交錯進入各自航線時發生，國防部已向俄方表達關切。

美俄關係因俄國大舉陳兵烏克蘭 邊界而緊張，美國政府不斷警告，俄軍隨時可能侵略烏克蘭。

俄國國防部說，俄國部隊發現一艘美國潛艇12日闖入太平洋庫頁島俄國領海，俄軍採取「適當措施」將它驅離；美國海軍印太司令部發言人否認美國潛艇進入俄國領海。

俄軍除在烏克蘭周邊演習，也派出太平洋、北海和黑海艦隊船艦，以及在敘利亞空軍基地的Tu-22轟炸機和米格-31戰鬥機，到地中海東部演習；俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)16日還到敘利亞視察演習過程。

此刻，美國也有一個航空母艦戰鬥群在地中海巡弋；另外，從英國出發的美軍B-52轟炸機等軍機，也出現在地中海上空。

國防部沒有說出兩國軍機三次危險接近的確切地點，但指出其中兩次「不安全」，第三個事件則導因於「不專業」。

國防部發言人卡夫卡(Navy Capt. Mike Kafka)說，「我們已透過外交管道，向俄國國官員表達關切。這三次事件雖然沒有人受傷，這樣的互動卻可能導致誤判與差錯，造成更危險的後果。」

P-8A是海上巡邏機，主要任務是監視，飛行高度低於商業飛機；俄國的蘇愷-35戰鬥機速度比P-8A快三倍，而且可以隨時啟動攻擊性武器。

美國軍方一直都很擔心太近距離的互動會造成意外的致命後果，將他國飛機飛得太近、太快或飛行員之間的通訊，當作「不安全或不專業」操作。

美國前駐歐空軍指揮官、退役中將賀居斯(Ben Hodges)說，後果真有可能變成「大災難」，俄國鼓勵飛行員刻意靠近，因為「他們知道，我們的自我要求很高，不但紀律嚴整，也講究專業。」

上一次類似事件發生於2020年，兩架俄國戰機飛到接近美國空軍B-52轟炸機附近。當時美機在黑海上空執行任務。