中法元首通話 習近平：烏克蘭危機應政治解決

中國國家主席習近平16日與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)通電話，習近平表示，有關各方應堅持「政治解決」的大方向，透過對話協商全面解決烏克蘭 問題；這是俄羅斯、烏克蘭近期陷入交戰邊緣的緊繃局勢以來，習近平首度公開表達看法。

兩人在通話中強調雙方皆同意持續努力降低烏俄緊張，並透過對話解決危機的必要性；法國發布的新聞稿指出，馬克宏重申尊重烏克蘭主權與領土完整的重要性，中方則肯定法、德在「諾曼第架構」(Normandy format)中為烏克蘭局勢穩定做出的貢獻，也支持落實督促實施該架構的「明斯克協議」。

馬克宏也呼籲中國解除對立陶宛的制裁，同時表達對新疆 強迫勞動的擔憂；法國目前擔任歐盟輪值主席國，馬克宏亦以此身分，呼籲歐洲與中國針對共同目標與歧見進行密切對話，企圖尋找歐中關係的新平衡，以及更大程度的對等；馬克宏說：「策勵中國解除對立陶宛的制裁，並以對話來處理中方要求」。

另一方面，馬克宏在通話中重申法國與歐洲期待中國批准國際勞工組織(International Labor Organization)公約，特別是針對維吾爾族的強迫勞動，也同時表達對新疆地區情況的擔憂，並表示將深化雙方航空、民用核能、太空與人才面向的合作，並將共同致力於對抗氣候變遷、全球公衛與脆弱國家債務議題等。

馬克宏在通話中也著力法中農產品貿易，繼2018年中國解除法國牛肉進口禁令、2019年保護200項產品的歐中地理標誌協定，以及2021年簽訂的法國境內豬肉產品分區協議後，法國將持續努力讓農產品進入中國市場。

對照兩國發出的新聞稿，針對通話內容發出的訊息並不一致，中國新聞稿稱雙方同意「推進中歐投資協定批准生效進程」，然而在法國總統府新聞稿中，卻完全沒有提及歐中投資協議；法國著重強調的解除立陶宛制裁以及新疆強迫勞動等議題，也並未出現在中國官方的新聞稿中。