撤軍各說各話…俄公布戰車返國 美曝俄邊境增兵7000

這張由俄國國防部公布的照片顯示，俄軍坦克結束在烏克蘭邊界軍演後，裝上火車返回常駐陣地，證明俄軍正撤離烏境。(美聯社)

俄羅斯 15日宣布撤離在烏克蘭 邊境的部分軍隊，16日公布戰車返國的影片；但白宮16日指近日又有7000名俄軍抵達烏國邊境，撤軍之說不實；國務卿布林肯表示，以俄軍集結狀況來看，俄羅斯總統普亭依然可能「扣下扳機」，可能是今天、明天或這周。

拜登政府資深官員表示，「我們持續掌握到的是，俄羅斯可能在任何時刻藉口發兵，為侵略烏克蘭尋求正當性。」這名官員舉例指，莫斯科可能在親俄的烏克蘭東部頓巴斯地區發起各種挑釁事件、宣稱北約的陸海空行動侵入俄羅斯領土；官員預計俄羅斯官媒近期會有越來越多的假新聞。

國務院發言人普萊斯在例行新聞簡報會上向媒體表示，俄方提出的虛假說法包括傳言遭烏克蘭武裝部隊殺害的萬人平民無名塚，以及聲稱美國或烏克蘭正在研發生化武器，要用於俄羅斯掌控的領土。他說，普亭總統在沒有證據的情況下，指稱烏東頓巴斯地區正在發生「種族滅絕」，美方對此感到特別擔憂。

他說：「這些都是俄羅斯為了找藉口對烏克蘭採取軍事行動所製造的不實敘述。」

拜登總統16日與剛剛見過普亭的德國總理蕭茲、英國首相強生、聯合國秘書長古特瑞斯分別通話，討論烏克蘭情勢。白宮表示，一旦俄羅斯侵略烏克蘭，需要跨大西洋持續協調外交和嚇阻手段，並強化北約東翼。

俄國 指，英美宣稱俄將在16日動武是歇斯底里的戰爭宣傳。俄國國防部公布影片，宣稱戰車、裝甲車、自走砲部隊正在撤離克里米亞半島。拜登政府早先警告莫斯科將在16日發動侵烏攻擊。

法新社報導指俄國克里姆林宮、官員及公眾人物16日對西方媒體稱俄羅斯可能於16日入侵烏克蘭的說法奚落了一番。俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)在社群媒體上寫道：「我想問問美國和英國不實訊息的消息來源…是否能公布我們今年可能入侵的時間表，我想安排一下我的假期。」

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)16日會晤美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin ）時表示，樂見俄國撤軍，但俄羅斯向來會把軍隊來來去去調動，所以光是看到部隊、戰車移動，不能證明真的在撤軍。

布林肯(Antony Blinken)接受媒體專訪表示，俄國言行不一，美國至今沒看到「有意義的撤軍」，相對地，美國發現俄軍持續集結在烏國邊境，已能為2014年以降、再次侵略烏克蘭打前鋒。

布林肯表示，普亭依然可能「扣下扳機」，可能是今天、明天或這周。

一名白宮資深官員表示，俄國說的「是假的」，最近幾日俄羅斯在烏克蘭邊境又增兵7000，俄表面宣稱撤軍降溫，私下持續備戰。

西方國家透過密集外交盼阻止軍事衝突，歐洲和美國防長奧斯丁17日將在布魯塞爾開會討論，布林肯和副總統賀錦麗將前往德國參加慕尼黑安全會議，以變動中的烏克蘭情勢為重點。

此外，賀錦麗還將分別會晤北約、波羅的海三國官員，資深官員表示，賀錦麗將重申美國對北約「集體防禦」的神聖承諾。