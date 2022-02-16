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冬奧／蘇翊鳴奪金「夢想成真了」中國創冬奧最佳戰績

編譯陳韻涵／綜合15日電
將過18歲生日的蘇翊鳴15日在北京冬奧送了自己一個大禮。他在單板滑雪男子大跳臺賽中奪得金牌，成為中國首個單板滑雪冬奧冠軍，同時中國代表隊以6金4銀2銅紀錄，創造參加冬奧會以來的歷史最佳戰績。(Getty Images)
將過18歲生日的蘇翊鳴15日在北京冬奧送了自己一個大禮。他在單板滑雪男子大跳臺賽中奪得金牌，成為中國首個單板滑雪冬奧冠軍，同時中國代表隊以6金4銀2銅紀錄，創造參加冬奧會以來的歷史最佳戰績。(Getty Images)

中國隊17歲單板滑雪好手蘇翊鳴(Yiming Su)北京15日(美東14日)在男子大跳台項目摘金，為中國贏得史上首面奧運雪板金牌及北京冬奧第六金，不僅成為北京冬奧地主國新英雄，也提前送自己18歲生日禮物；中國隊此次冬奧已獲得12面獎牌排名第六，其中金牌有六面，超越歷來冬奧表現。

蘇翊鳴在眾人和父母的加油聲中，發揮超水準表現；男子大跳台決賽共分三輪，以兩次最好成績的總和決定排名。

將過18歲生日的蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳臺賽中奪得金牌，成為中國首個單板滑...
將過18歲生日的蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳臺賽中奪得金牌，成為中國首個單板滑雪冬奧冠軍。(美聯社)

蘇翊鳴首輪發揮出色，成功完成外轉1800度轉體，得到89.50分，在完成賽事的選手中排名第二。

第二輪，蘇翊鳴完成內轉偏軸轉體1800度動作，得到93分，在完賽選手中排名第三，總成績182.5分躋升第一；兩次1800度轉體，也讓蘇翊鳴成為全場唯一完成五周轉體的選手。

第三輪，蘇翊鳴壓軸出場，還沒跳就已確定奪金，他最後以慶祝的姿態輕鬆一躍，獲得33分；最後以最佳成績加總182.5分斬獲金牌。

蘇翊鳴的表現奇佳，遠超越以171.75分摘銀的25歲挪威好手羅伊斯蘭(Mons Roisland)，加拿大雪板男將派洛特(Max Parrot)則以170.25分獲得銅牌。

蘇翊鳴賽後受訪時說：「我一直夢想18歲前能贏得金牌，現在我的夢想成真了。這是最好的生日禮物。」他將在2月18日慶祝18歲生日。

蘇翊鳴只參加過六場世界杯賽事，而今成為中國史上首位男子雪板奧運得牌選手且一舉奪冠，被封為「小蘇神」。

將過18歲生日的蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳臺賽中奪得金牌，成為中國首個單板滑...
將過18歲生日的蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳臺賽中奪得金牌，成為中國首個單板滑雪冬奧冠軍。(美聯社)

「這感覺很瘋狂，我從未有過這種經驗；不敢相信自己得到這面金牌。」他說：「過去四年我每天訓練，每晚我都夢想著這個時刻。」

蘇翊鳴上周在單板滑雪男子坡面障礙技巧賽，飲恨拿下銀牌，派洛特鍍金；但許多專家認為，蘇翊鳴應獲金牌，引發爭議。

蘇翊鳴曾為童星，8歲時演過2014年中國史詩動作電影「智取威虎山」(The Taking of Tiger Mountain)，後來決定專心練雪板。

截至美東15日，中國獲得12面獎牌，包含六面金牌，刷新2010年溫哥華冬奧的中國隊最佳紀錄。

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