我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／花滑短曲 陳楷雯摔倒 劉美賢不滿意排名第8

編譯潘勛／綜合15日電
陳楷雯在比賽中。(新華社)
陳楷雯在比賽中。(新華社)

北京冬奧個人花滑短曲項目決賽名單出爐，俄國女將在前四名中占有三人，尤以15歲小將卡蜜拉‧瓦莉娃(Kamila Valieva)名列第一最受關注，美國也有三位選手晉級決賽，但名次平平，僅劉美賢(Alysa Liu)排名第八；但該項目發生禁藥疑雲，備受矚目。

此外，代表中國隊的朱易名次排在27位，由於前24名的選手可晉級長曲，朱易遭淘汰。

劉美賢對自己表現失望

美聯社15日報導，美國花滑代表隊選手陳楷雯(Karen Chen)目前在個人項目排名第13，她表示不願評斷別人的表現，只知道自己表現頗為失望，希望代表隊能專心於長曲項目，拿出更好成績。

劉美賢在比賽中。(新華社)
劉美賢在比賽中。(新華社)

劉美賢表現較為保守，原本打算做難度極高的三周半跳，但參賽時只做兩周半跳，以求落地時姿勢美觀；劉美賢比賽全程保持微笑，但表示賽季到後期才換新教練，磨合很困難；目前她公開向前教練請求協助編排舞步。

劉美賢的隊友瑪麗亞‧貝爾(Mariah Bell)目前名列第11，表現一樣不穩；她與陳楷雯比賽時都摔跤；花滑短曲個人賽決賽在17日舉行，決定獎牌歸屬。

貝爾表示心中五味雜陳，摔跤讓她掉分很多，但還是很高興自己能挺過全程。

冬奧俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃，15日晚出賽北京冬奧個人短曲項目賽事，技壓...
冬奧俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃，15日晚出賽北京冬奧個人短曲項目賽事，技壓各國好手，以82.16分搶得第一，晉級17日的長曲項目賽事，將力爭冠軍。(Getty Images)

俄國瓦莉娃第1名晉級

陳楷雯原本表現驚艷，發生摔倒離場後難掩啜泣；團體賽出場時，她表現好壞不一，繼2018年平壤冬奧表現不佳後再現憾事。她表示對自己的表演十分失望，本有能力滑得更出色，目前只求拋開短曲賽陰影，專心於長曲項目。

但15日晚間全場最關注的乃是俄國小將瓦莉娃；賽前傳出她藥檢未過關，但奧運國際體育仲裁法庭(CAS)14日仍裁決她得以參賽花滑短曲個人項目；因為俄方已在上周團體賽奪冠，瓦莉娃已進賺一枚金牌。

但獎牌不會在北京頒發，國際奧委會正在等待瓦莉娃禁藥調查更周詳的調查結果。

禁藥疑雲意味陳楷雯離開北京冬奧時，無法帶著團體賽所得的銀牌回家；若是瓦莉娃最後被判違禁，俄隊失去金牌，而美國隊升級奪金，依然無法在北京冬奧光彩享受頒獎。

北京冬奧 俄國 朱易

上一則

冬奧／摔倒遭網路霸凌 朱易：不後悔代表中國出賽

下一則

烏軍抗俄8年4500人喪生 是美軍阿富汗陣亡2倍

延伸閱讀

紐時：俄花滑美少女送檢樣本 驗出3種治療心臟病物質

紐時：俄花滑美少女送檢樣本 驗出3種治療心臟病物質
冬奧／花滑短曲被淘汰 朱易這次沒哭：想開心滑下去

冬奧／花滑短曲被淘汰 朱易這次沒哭：想開心滑下去
冬奧／男雙雪車金銀銅牌 都被德國人包了

冬奧／男雙雪車金銀銅牌 都被德國人包了
華裔學者：冬奧像面鏡子 反映亞裔的挑戰

華裔學者：冬奧像面鏡子 反映亞裔的挑戰

熱門新聞

納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28
下背痛在英國成為新冠肺炎最新常見症狀之一。圖／亞洲大學附屬醫院提供

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

2022-02-11 07:42

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解