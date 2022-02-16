冬奧／花滑短曲 陳楷雯摔倒 劉美賢不滿意排名第8

陳楷雯在比賽中。(新華社)

北京冬奧 個人花滑短曲項目決賽名單出爐，俄國 女將在前四名中占有三人，尤以15歲小將卡蜜拉‧瓦莉娃(Kamila Valieva)名列第一最受關注，美國也有三位選手晉級決賽，但名次平平，僅劉美賢(Alysa Liu)排名第八；但該項目發生禁藥疑雲，備受矚目。

此外，代表中國隊的朱易 名次排在27位，由於前24名的選手可晉級長曲，朱易遭淘汰。

劉美賢對自己表現失望

美聯社15日報導，美國花滑代表隊選手陳楷雯(Karen Chen)目前在個人項目排名第13，她表示不願評斷別人的表現，只知道自己表現頗為失望，希望代表隊能專心於長曲項目，拿出更好成績。

劉美賢在比賽中。(新華社)

劉美賢表現較為保守，原本打算做難度極高的三周半跳，但參賽時只做兩周半跳，以求落地時姿勢美觀；劉美賢比賽全程保持微笑，但表示賽季到後期才換新教練，磨合很困難；目前她公開向前教練請求協助編排舞步。

劉美賢的隊友瑪麗亞‧貝爾(Mariah Bell)目前名列第11，表現一樣不穩；她與陳楷雯比賽時都摔跤；花滑短曲個人賽決賽在17日舉行，決定獎牌歸屬。

貝爾表示心中五味雜陳，摔跤讓她掉分很多，但還是很高興自己能挺過全程。

冬奧俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃，15日晚出賽北京冬奧個人短曲項目賽事，技壓各國好手，以82.16分搶得第一，晉級17日的長曲項目賽事，將力爭冠軍。(Getty Images)

俄國瓦莉娃第1名晉級

陳楷雯原本表現驚艷，發生摔倒離場後難掩啜泣；團體賽出場時，她表現好壞不一，繼2018年平壤冬奧表現不佳後再現憾事。她表示對自己的表演十分失望，本有能力滑得更出色，目前只求拋開短曲賽陰影，專心於長曲項目。

但15日晚間全場最關注的乃是俄國小將瓦莉娃；賽前傳出她藥檢未過關，但奧運國際體育仲裁法庭(CAS)14日仍裁決她得以參賽花滑短曲個人項目；因為俄方已在上周團體賽奪冠，瓦莉娃已進賺一枚金牌。

但獎牌不會在北京頒發，國際奧委會正在等待瓦莉娃禁藥調查更周詳的調查結果。

禁藥疑雲意味陳楷雯離開北京冬奧時，無法帶著團體賽所得的銀牌回家；若是瓦莉娃最後被判違禁，俄隊失去金牌，而美國隊升級奪金，依然無法在北京冬奧光彩享受頒獎。