美國冬奧金牌領3.75萬元 德國喝終身免費啤酒

網球好手大坂直美，廣告代言，超級身價。(Getty Images)

2022年第24屆冬季奧運賽事正在北京如火如荼進行中，站上頒獎台領獎不只為國爭光、激起民族自豪，對大部分國家的選手而言，還能獲得一筆獎金收入，全國廣播公司(CNBC)整理世界各主要國家頒發給奧運獎牌得主的獎金，其中美國的獎金金額比起其他國家並不算多。

國際奧委會除向得獎選手提供獎牌外，並沒有頒發任何獎金，獎金要看各國政府是否提供、如何提供；以美國為例，奧運金牌得主獎金3萬7500元、銀牌2萬2500元、銅牌1萬5000元，除非年度總收入超過100萬元，否則獎金部分不予課稅。

截至截稿前，美國隊已在北京冬奧 賽事中獲得七面金牌、六面銀牌與四面銅牌，亦即今年國庫將會至少支出45萬7500元予美國隊獲勝選 ；而在去年東京奧運 中，美國隊獲得獎牌數高居全球第一，共39枚金牌、41枚銀牌與33枚銅牌，光獎金支出去年就多達288萬元；此外，運動員 還可獲得健康保險、大學獎助學金等非現金補助。

至於其他國家給的更優渥，如直至2016年里約熱內盧奧運才獲得國史上第一面金牌的新加坡，早為了獎勵運動選手而明文規定金牌得主可獲得100萬新幣獎金(約73萬7000美元)。

此外，也有些國家提供現金以外的獎勵；如南韓就免除未服兵役的金牌得主兵役義務、德國提供終身免費啤酒喝到飽，菲律賓舉重女將狄亞茲(Hidilyn Diaz)在去年東京奧運為國家奪下史上首面奧運金牌後，除巨額獎金外，還獲贈兩棟房子及亞洲航空提供的終身免費機票。

然而，不論國家給的獎金再多，運動員走上奧運頒獎台受獎以前，花在器材、場地、教練等必要費用的開銷，早已不止這個金額；且即便獲得獎牌，真正能爭取到贊助或代言的運動員仍少之又少，像大坂直美(Naomi Osaka)那樣能靠代言賺進5500萬元的網球選手，全球也僅此一例。