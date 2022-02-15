美國防部對北京「暗中支持」俄對烏動武「深感憂慮」

俄國總統普亭（左）2月4日親赴北京與中國國家主席習近平（右）舉行峰會。美聯社

正當俄羅斯 可能會在美國所說的「任何時候」對烏克蘭 採取軍事行動之際，五角大廈稱，美國對北京 暗中支持莫斯科深感憂慮。之前，白宮表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭而北京被視為支持俄羅斯的入侵行動，那麼中國也將付出代價。

美國之音15日報導，美國國防部發言人柯比(John Kirby)2月14日在例行記者會上被問到國防部長奧斯丁對中國在俄羅斯與烏克蘭之間的緊張關係中扮演的角色是否感到憂慮。他回答說，「他們在2月4日發表的共同聲明的確提供了進一步的證據，顯示中國已經決定在歐洲局勢方面與俄羅斯站在一起。我們認為他們對俄羅斯的暗中支持令人警惕，這一支持進一步損害了歐洲安全局勢的穩定。」

就在上星期，柯比回答相同問題時說，儘管中國最近在烏克蘭安全問題向俄羅斯表達支持，中俄夥伴關係依然是一個「權宜之計」，兩國並非在所有議題上都步調一致。

他當時說，「我會一直重複我曾經說過的話。俄羅斯和中國並不是擁有很多朋友的國家，也不是更廣泛的、他們可以依賴的同盟系統的一部分。最近我們看到的每個跡像都顯示，習近平與普京之間不過是一個權宜夥伴關係。」