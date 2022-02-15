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俄花滑小天后捲禁藥爭議仍可參賽 各界撻伐裁定

編譯林梅婕╱綜合14日電
俄羅斯15歲花樣滑冰小天后瓦莉娃14日在北京冬奧練習。她已被體育仲裁法庭核准可以繼續參賽。(Getty Images)
俄羅斯15歲花樣滑冰小天后瓦莉娃14日在北京冬奧練習。她已被體育仲裁法庭核准可以繼續參賽。(Getty Images)

俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃(Kamila Valieva)在上周公布尿檢被驗出禁藥結果呈陽性，不過體育仲裁法庭(CAS)在14日宣布同意瓦莉娃續留奧運，允許她參加15日的北京冬奧女子個人項目；不過若瓦莉娃得名，將不舉行頒獎儀式；此一仲裁也引發各界輿論撻伐此一裁定，美國更批評與賽選手無法得知其他選手的實情，俄羅斯剝奪參賽者的公平比賽權利。

國際委員會(IOC)14日表示，瓦莉娃雖然可以繼續參賽，但無論哪一項目晉級前三名，她與對手都不會獲得獎牌，直到禁藥案完全結案。

世界禁藥組織(World Anti-Doping Agency)及美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(USOPC)對仲裁結果都相當震怒，USOPC執行長赫希蘭德(Sarah Hirshland)指控俄羅斯剝奪選手們公平、乾淨地參與奧運比賽的權利。

此事也引發許多參賽者不滿，加上俄羅斯過去也曾發生選手服用禁藥的黑歷史，冬奧花樣滑冰美國隊的教練黎朋(Adam Rippon)就批評：「這真的是非常不公平，而且也影響了所有的參賽者，因為他們比的是一場充滿爭議的奧運，就因為某個國家不想遵守該死的規則。」

據稱，本月11日國際檢測機構(ITA)指出，去年12月25日瓦莉娃在俄羅斯花式滑冰錦標賽期間被驗出禁藥，亦即心絞痛治療藥物曲美他嗪(trimetazidine)的陽性反應。

隨後瓦莉娃的樣本又被送到世界反禁藥組織認可的實驗室檢測，卻一直等到今年2月8日才公布結果，因此備受諸多質疑；然而，CAS卻指因為通知禁賽的時間太晚，距離遞交樣本已經六周，並「不是瓦莉娃的錯」，允許她比完冬奧。

因此瓦莉娃獲准參加15日至17日的單人滑項目，這也可能讓她奪得第二面奧運金牌；但官方宣稱瓦莉娃若得名將不頒發任何獎牌，包括上周她贏得的團體賽金牌，其頒獎典禮也都暫緩。

奧委會在聲明中強調，「待瓦莉娃案結束後，將會舉辦一場有尊嚴的頒獎儀式」，但如此一來，連帶其他競爭同項目的參賽者都無法享有被頒獎的殊榮。

體育仲裁法庭秘書長瑞伯14日表示，俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃，仍可續留20...
體育仲裁法庭秘書長瑞伯14日表示，俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃，仍可續留2022北京冬奧，出賽個人項目比賽。(美聯社)

俄羅斯 奧運 檢測

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