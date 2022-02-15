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冬奧女子冰球 美加將上演第六度爭霸

編譯柯立偉╱綜合14日電

自從1998年日本長野(Nagano)冬季奧運首度將女子冰球列入比賽項目，美國已連續五屆冬奧賽事奪牌，其中兩次金牌、三次銀牌；除2006年義大利杜林(Turin)冬奧中，美國隊意外敗給瑞典第三名飲恨以外，歷來女子冰球賽的決賽都是美加兩國的金銀牌爭霸戰；今年北京冬奧的美加冰球決戰，也在兩國代表隊紛紛打入冠軍戰後揭開序幕。

加拿大與美國的女子冰球隊14日分別對戰瑞士與芬蘭，其中加拿大先以10：3、美國隊後以4：1取勝，美加兩隊將在17日展開冠軍戰；美國隊女將喜來莉．奈特(Hilary Knight)在贏得與芬蘭的比賽後說：「冰球是體育賽事最美麗的一種運動，與芬蘭的比賽是一場精彩的對決，同時讓我開始期待與加拿大的比賽。」

加拿大冰球隊隊長瑪莉-飛利浦．波林(Marie-Philip Poulin)則自信地說：「面對誰都一樣，我們已經為這場比賽準備了四年，我們將會得到我們應得的獎牌」；另一位球員莎拉．諾斯(Sarah Nurse)則難掩將與美國隊對戰的興奮之情，她說：「和美國隊打冠軍戰相當令人期待，我們在本屆冬奧賽事中已出戰六次，希望第七次可以順利帶走金牌。」

加拿大的冰球實力向來是全球冰球界的翹楚，以冷酷無情的進攻手段著稱，近年來最為人津津樂道的一場比賽，正是2010年對戰瑞典時，創下比賽開始後三分半鐘內打進五球的紀錄，最終以13：1大勝，此次與瑞士的半決賽中，加拿大隊的進攻表現也相當精采；諾斯說：「我認為加拿大冰球隊有能力把這項運動帶往一個新的高度，如果在未來五至十年內大家都採用我們這種戰術，一定可以讓冰球運動的發展前景變更好。」

本屆冬奧女子冰球賽事的另一個亮點，是此次打進冠軍戰與季軍戰的四個國家，正好都是去年8月在加拿大舉行的世界女子冰球錦標賽的前四強，一樣都是美國、加拿大打冠軍戰，芬蘭與瑞士爭奪銅牌；當時加拿大以3：2擊敗美國，芬蘭隊則以3：1獲得銅牌；本屆冬奧的季軍戰也是芬蘭對上瑞士，將於16日開打。

加拿大 瑞典 北京冬奧

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