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中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

第2趟慘摔 谷愛凌自由式滑雪坡面障礙賽逆轉摘銀

編譯陳韻涵／綜合14日電
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。(Getty Images)
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。(Getty Images)

中美混血的18歲選手谷愛凌(Eileen Gu)繼斬獲大跳台金牌後，北京15日(美東14日)在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，儘管摔倒一次，但再為中國國家隊奪下一面銀牌。

坡面障礙技巧賽分為資格賽與決賽，兩輪資格賽取排名前12名的選手晉級決賽後，決賽共進行三輪，以單輪最高分拚名次。

紐約時報賽前分析，谷愛凌決賽最大勁敵是19歲愛沙尼亞好手凱莉‧西爾達魯(Kelly Sildaru)，她在資格賽中以86.15分、第一名晉級決賽。

坡面障礙技巧賽決賽第一輪，西爾達魯果然以82.06分排名第一，其次為20歲法國好手泰絲·勒德(Tess Ledeux)以72.91緊追在後，谷愛凌則以69.9分排在第三。

決賽第二輪出現驚人逆轉，首輪表現不佳、排名墊底的瑞士隊22歲選手瑪蒂爾德·格雷莫德(Mathilde Gremaud)以86.56高分躍升第一，美國隊23歲選手瑪吉·沃伊津(Maggie Voisin)以74.28分居次，俄羅斯奧會(ROC)21歲的阿納斯塔西婭·塔塔利娜(Anastasia Tatalina)則以74.16分排名第三。

谷愛凌的比賽令人看來驚心動魄。她在第二輪挑戰更高難度動作，但落地時失誤摔倒，一度坐在原地，拿下頭盔，緩了好一陣子才起身，之後直接滑下雪坡，該輪以16.98分排名第十。

谷愛凌15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中摔倒。(美聯社)
谷愛凌15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中摔倒。(美聯社)

決賽第三輪，谷愛凌表現亮眼，以86.23分排名第一，西爾達魯以78.75分居次，塔塔利娜以75.51分排名第三。

決賽取最佳表現的一輪排名，最終，格雷莫德以86.56分奪金，谷愛凌以86.23鍍銀，西爾達魯則以82.06分獲得銅牌。

坡面障礙技巧場地由一系列障礙、跳台、桿和平台構成，場地賽道落差最少150公尺，平均坡度12度以上；北京冬奧賽道起訖點海拔落差198公尺，賽道長度600公尺；賽道上設有三個跳台，選手可自行選擇在每個跳台上表現不同的轉體完成滑行，裁判依照動作難度、高度、完成度、多樣性和技術進階評分。

谷愛凌此次報名三項自由式滑雪，分別是女子U型場地技巧、自由式滑雪以及女子大跳台。

各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。...
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

谷愛凌 北京冬奧 滑雪

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