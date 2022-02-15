川普控柯林頓付錢想「駭」他 轟媒體漠視通俄門新發現

川普一再宣稱，2016年他的競選對手駭進他的伺服器。圖為川普(左)與喜萊莉柯林頓進行競選辯論。(路透)

前總統川普 14日批評主流媒體偽善，刻意忽略「通俄案」特別檢察官杜然(John Durham)周末期間提交的調查發現。杜然在調查報告中指出，川普執政期間，喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)競選團隊付費聘請一家科技公司，企圖駭入川普陣營電腦伺服器，製造川普與克里姆林宮的關係。

川普任內國家情報總監(DNI)雷克里夫(John Ratcliffe)14日接受福斯新聞網站(Fox News Digital)訪問時說，拜登 總統及前統歐巴馬都知道柯林頓競選團隊企圖駭入川普團隊伺服器一事。

雷克里夫說，前中央情報局(CIA)局長布瑞南(John Brennan)2016年時曾向歐巴馬與當時副總統拜登報告說，柯林頓設法捏造川普與俄羅斯串通的耳語，用來轉移外界對柯林頓使用私人電郵帳號醜聞的注意。

雷克里夫在訪問中說，杜然調查結果掌握能夠起訴數人的「足夠證據」。

杜然在周末期間提交的調查報告當中寫道，川普在位期間，柯林頓競選團隊曾付費雇用一家科技公司，鎖定川普大廈電腦伺服器，企圖製造川普與俄羅斯串通的證據。

川普14日透過「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會發表聲明指出：「現在證明我說的是對的，他們企圖監視我，我對2020年大選的講法，接下來也將證明是真的。」

川普在聲明中說，如果他做了像柯林頓競選團隊一樣的事，早就被處死了；他說，主流媒體周末期間對於杜然的調查發現隻字未提，由此可見主流媒體有多腐敗。

他在聲明中說，如果共和黨方面被查出做過相同事情，「肯定鬧得天翻地覆」。

聲明寫道：「大家能否想像，我們時代最重大的新聞，比水門案更嚴重，竟然完全沒被報導，統統沒有。」川普在聲明中點名的媒體包括紐約時報、華盛頓郵報、美國廣播公司(ABC)、國家廣播公司(NBC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、有線電視新聞網(CNN)、MSNBC新聞頻道。