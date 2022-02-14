烏克蘭大使：未放棄入北約 想跟英美簽雙邊協議自保

烏克蘭總統澤倫斯基去年12月9日與美國總統拜登通話。（美聯社）

烏克蘭 駐英國大使普萊斯泰科（Vadym Prystaiko）告訴BBC，烏克蘭可能放棄加入北約，以免與俄國 發生戰爭。這將是烏克蘭對俄國的重大讓步。但萊斯泰科（Vadym Prystaiko）隨即澄清稍早關於烏克蘭可能放棄加入北約的言論，他說，BBC稍早的報導誤會了他的意思，烏克蘭在加入北約這件事上並不會重新考慮自己的立場。

被問到烏克蘭是否重新考慮加入北約一事，普萊斯泰科用英語回答：「不是，不是那樣，我很高興有機會澄清我的立場。」

普萊斯泰科說：「我們現在不是北約成員國，為了避免戰爭，我們準備做出許多讓步，這就是我們跟俄國對話時談的事，而讓步跟北約完全無關，烏克蘭憲法明文記載加入北約的目標。」

普萊斯泰科說：「這不是延後我們加入北約的想望。我們說的是，既然我們現在不屬於這個家庭，就必須尋求其他的，例如與英國、美國的雙邊協議。所以除了北約之外，我們在尋求其他安排，讓我們能在目前這特別艱困的時刻存活下來。」

被問到烏克蘭是否改變加入北約的目標，他答「不是」。

烏克蘭不是北約成員國，不過2008年獲得「終究有機會加入」的承諾。如果烏克蘭加入，美國為首的北約軍事同盟就會擴展到俄國邊界。