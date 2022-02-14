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烏克蘭認沒必要關領空 但籲民航機繞過黑海俄軍演

編譯柯立偉／綜合13日電

在美國發出警告，指稱俄羅斯部隊可能隨時入侵烏克蘭東部後，俄烏緊張情勢升溫，一些航空公司宣布停航；一名烏克蘭高階官員13日表示基輔當局不認為有必要關閉領空，但航空管制單位強調，由於俄國海軍14日至19日間將在黑海舉行軍事演習，建議所有民航機在此一期間內避免飛越黑海上空。

率先宣布停航的荷蘭皇家航空，12日表示根據該國政府的「旅行建議更新及全面性安全分析」，即日起暫停往返烏克蘭的班機，復航時間另外通知；德國漢莎航空(Lufthansa)也說，考慮暫停飛往烏克蘭。

對此，烏克蘭總統幕僚長的顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)說：「烏克蘭自己不認為有關閉領空必要，這麼做沒意義，而且我認為這有點像是對我們的局部封鎖；如果特定航空公司決定重新安排航班，那絕對與我國的決定或政策無關。」

然而，烏克蘭的航空管制單位指出，據俄羅斯新聞社發布的消息，超過30艘俄羅斯軍艦將於14日至19日間在黑海上「軍演」，因此建議民航機在這段時間內不要飛越黑海；航管單位說：「考量到現在的情勢，我們強烈建議所有商用客機在上述這段時間內不要飛越黑海，應另行規劃替代路徑；與此同時，烏克蘭陸地領空仍維持開放。」

對於即將舉行的軍事演習，克里姆林宮指出演習目的只是為了演訓向陸上部隊的補給，沒有入侵烏克蘭的意圖；但因俄軍此次演習正值俄烏關係最緊張的時刻，不只已在俄烏邊境集結13萬大軍，軍演的地點也分別在烏克蘭南方的克里米亞半島及北方的白俄羅斯境內，對烏克蘭形成「三面包抄」；西方各國認為軍演已「越界」，擔心俄羅斯會趁機將以軍演為名而在黑海與白俄羅斯活動的俄軍與已部署在俄烏邊境的軍隊集結，發動對烏攻擊。

因此，美國和西方盟邦及其他國家已持續縮減或撤離駐烏克蘭使館人員，並已建議自身國民在情勢緊繃期間勿前往烏克蘭；美國聲稱俄羅斯可能隨時入侵，但莫斯科則予以駁斥，還形容華府的警告是「歇斯底里」。

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